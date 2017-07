Trump reduce el tamaño de su muro a poco más de un tercio y promete que será solar: "No bromeaba"

El presidente Donald Trump habló con un grupo de periodistas durante su viaje a Francia a los que aseguró que está evaluando la propuesta en serio e hizo hincapié en que el muro no tiene que cubrir las 2,000 millas de frontera. Entre lo que ya hay construido por gobiernos anteriores y las barreras naturales: "Harán falta entre 700 y 900 millas", dijo.

El muro fronterizo con México que prometio en campaña Donald Trump no termina de materializarse aunque han ido surgiendo algunos detalles como la posibilidad de que incorpore paneles solares para que la energía que generen contribuyan a pagar su costo, que Estados Unidos quiere que recaiga en México. El mandatario, que ha menospreciado el uso de fuentes de energía limpia, ha dicho estar evaluando este plan pero ¿estaba de broma?.

"No bromeaba", aseguró el presidente a un grupo de periodistas a bordo del Air Force One durante su ruta a París, donde se encuentra de visita oficial, según una transcripción difundida por la Casa Blanca.



"Hay una posibilidad de que podamos construir un muro solar. Tenemos compañías importantes que lo están estudiando. No hay ningún lugar mejor para la energía solar que la frontera con México, la frontera sur. Y hay una muy buena posibilidad de que podamos hacer un muro solar, que además quedaría bien", afirmó Trump.

El mandatario reiteró que aunque la frontera completa son 2,000 millas, no sería necesario construirlo completo puesto que cuenta con un aliado: la naturaleza.

En febrero pasado, en una entrevista con MSNBC, dijo que el muro que tendría que construir su gobierno sería de 1,000 millas debido a las barreras naturales. "Es largo pero no son 13,000 millas como tienen en China", dijo entonces en referencia a la Gran Muralla.



publicidad

Entre 700 y 900 millas

En su conversación con los periodistas, ahora rebajó algo más la cifra de lo que cree que tiene que ser construido.

"Es una frontera de 2.000 millas, pero no es necesario tener 2,000 millas de muro, porque tenemos muchas barreras naturales. Hay montañas, hay algunos ríos que son violentos y crueles. Hay áreas que están tan lejos que realmente no hay gente que cruce. Así que no hace falta eso, pero sí harán falta entre 700 y 900 millas", dijo.



Trump señaló otra condición imprescindible que tendrá que tener el muro que anunciaba como "grande y hermoso" en campaña. Para quien se lo imaginaba como una gran pared de hormigón o acero impenetrable, el mandario señaló que será necesario dotar al muro de cierta "transparencia", para que no impida ver a los agentes.

En este sentido señaló que podría ser un muro de acero con aberturas para "ver lo que está en el otro lado".

Sin embargo, en agosto del año pasado, durante su discurso sobre inmigración después de un fugaz viaje a México habló de un muro "físicamente impenetrable" .

El mandatario, que ya recibió las propuestas, aseguró que hay "diseños increíbles".



publicidad

Las 109 millas naturales

El pasado junio, el subdirector en funciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Ronald Vitiello, ya adelantó que el Ejecutivo había detectado 109 millas en los que no iba a construirse muro fronterizo debido a la existencia de fronteras naturales, como ríos o precipicios, informa Efe.

En concreto, el Gobierno de Estados Unidos no se plantea erigir un muro en parte del Río Bravo, uno de los mayores puntos de cruce de inmigrantes, y tampoco en el Parque Nacional Big Bend, ubicado en el suroeste de Texas y por donde es muy difícil cruzar.

En marzo, el Ejecutivo abrió a concurso público la construcción del muro para que las empresas presenten sus proyectos.

Está previsto que, antes del final del verano, en un área de San Diego (California), varias empresas comiencen a construir sus prototipos de muro; y una vez elegida la empresa, la construcción del muro fronterizo comenzará en la primavera de 2018, dijo en junio la jefa de la patrulla fronteriza, Carla Provost.