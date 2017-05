Trump criticó a Michelle Obama por no taparse la cabeza en Arabia Saudita; su esposa y su hija tampoco lo hicieron

Twitter se está convirtiendo en una especie de maldición para el presidente Donald Trump. Prácticamente a diario, los internautas reviven tuits que el presidente emitió en el pasado, cuando aún no ostentaba ningún cargo público, y que ahora se vuelven en su contra.

Por eso, cuando este sábado salió del Air Force One en Arabia Saudita junto a la primera dama Melania Trump que vestía un mono de pantalón amplio negro, un cinturón ancho dorado y la melena al viento, más de uno se acordó de unas palabras que el mandatario escribió en esa red social en 2015.



Many people are saying it was wonderful that Mrs. Obama refused to wear a scarf in Saudi Arabia, but they were insulted.We have enuf enemies