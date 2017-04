Trump acusa a Obama de la expansión de la Mara Salvatrucha por el país, aunque era ya un problema antes de que él gobernara

Donald Trump acusó este martes al expresidente Barack Obama, sin ningún tipo de evidencia, de haber favorecido la expansión de la "mala" banda Mara Salvatrucha por Estados Unidos. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el presidente aseguró que la pandilla consiguió formar grupos en las ciudades por el país debido a las "políticas migratorias débiles" de la anterior administración.



The weak illegal immigration policies of the Obama Admin. allowed bad MS 13 gangs to form in cities across U.S. We are removing them fast!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2017