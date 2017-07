La abogada rusa que se reunió con el hijo de Trump niega haber tenido información contra Clinton

La abogada rusa que se reunió con el hijo del presidente Donald Trump negó este martes en una entrevista con el canal NBC News sus conexiones con el gobierno ruso e insistió en que el encuentro en la Torre Trump en plena campaña presidencial no buscaba entregar información dañina contra la candidata demócrata Hillary Clinton.

"Nunca tuve información sensible o que pudiera dañar a Hillary Clinton. Nunca fue mi intención tenerla", aseguró Natalia Veselnitskaya.

En un comunicado enviado el domingo, Trump Jr. dijo que la abogada prometía tener datos, que no detalló, de la supuesta financiación del Comité Nacional Demócrata por parte de "individuos conectados a Rusia" que también apoyaban a Clinton. Pero Veselnitskaya negó esta versión: "Es muy posible que ellos anhelaran una información como esa. La querían tanto que podrían haber escuchado solo lo que les interesaba".

Según la abogada, el tema de la reunión sería la adopción de niños rusos en Estados Unidos y su prohibición en 2012.

Natalia Veselnitskaya says it's possible Trump Jr. was "longing" for info on the DNC. "They wanted it so badly." https://t.co/VApY0cLIo4

El hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr. se reunió en Nueva York con Veselnitskaya justo dos días después de que su padre asegurara la nominación republicana para las presidenciales. Al encuentro también asistieron Paul Manafort, entonces director de campaña de Trump, quien renunció a ese puesto en agosto de 2016 en medio de un escándalo por sus vínculos con Ucrania y Rusia. A la cita también acudió Jared Kushner, yerno del presidente y ahora uno de sus principales asesores.



Pero la abogada explica que la única persona con la que estaba segura de que se reuniría era Trump Jr.

"Nunca supe quién más asistiría a la reunión. Solo sabía que Donald Trump Jr. se reuniría conmigo", dijo. "Pude reconocer al joven caballero que estuvo en el encuentro solo por los primeros siete a 10 minutos, luego se paró y se marchó de la oficina. Era el señor Jared Kushner. Nunca regresó, por cierto", agregó. "La otra persona que estaba en la reunión estuvo siempre mirando su teléfono (...) nunca tomó parte en la conversación. Fue el señor Manafort".



Según publicó el diario The New York Times, antes de que Trump Jr. se reuniera con la abogada rusa que supuestamente le iba a ofrecer información comprometedora de Hillary Clinton, recibió un correo electrónico en el que le informaron que esto formaba parte de la ayuda de Moscú a su padre durante la campaña.

El correo fue enviado por Rob Goldstone, un publicista y otrora periodista inglés que formó parte de las negociaciones para acordar el encuentro. Pero la abogada no mencionó en la entrevista con NBC News quién fue la persona que arregló el encuentro mientras ella se encontraba en Nueva York por trabajo.

Según The New York Times, la reunión entre Veselnitskaya y el equipo de campaña de Trump es el primer encuentro privado entre personas próximas al presidente y un ciudadano ruso. También es la primera vez que se conoce la implicación del primogénito de Donald Trump en una reunión de este tipo.



Media & Dems are extremely invested in the Russia story. If this nonsense meeting is all they have after a yr, I understand the desperation!

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 11, 2017