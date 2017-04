Por qué Trump y los republicanos miran con tanto cuidado las elecciones especiales en Kansas y Georgia

El Partido Republicano se anotó una victoria al mantener el escaño en la Cámara de Representantes por el 4to distrito congresional de Kansas que tuvo que dejar Mike Pompeo cuando se convirtió en el director de la CIA de Donald Trump.

Ron Estes ganó el puesto, tradicionalmente conservador, pero la diferencia fue menor de lo esperado, tanto, que algunos lo ven como una victoria moral para los demócratas.

El año pasado Trump se impuso en ese circuito por 27% sobre Hillary Clinton y Pompeo había sido reelegido con un margen del 30%, por lo que algunos esperaban una diferencia de al menos veinte puntos entre Estes y el demócrata James Thompson. Al final, la separación fue de 7%.

Esta es la primera elección especial que se realiza desde que Donald Trump asumió el poder y por eso muchos medios destacan su valor como “termómetro nacional” del sentimiento político

Las elecciones especiales suelen tener poco impacto más allá del circuito correspondiente, aunque en este caso ha servido para mantener la mayoría republicana en la Cámara de Representantes inalterada.

Sin embargo, hay que estar atentos a algunas señales que envían. El presidente Trump, al felicitar a Estes en un mensaje en su cuenta Twitter, incurrió en imprecisiones que obvian algunos puntos que los republicanos deberían estar leyendo para entender qué puede estar pasando en el escenario político.



“Gran triunfo en Kansas anoche de Ron Estes, ganando fácilmente la carrera al Congreso contra los demócratas, quienes gastaron mucho y predijeron la victoria”.



