México responde al tuit provocador de Trump: el narcotráfico "es un problema compartido"

Con datos de la ONU en la mano, el gobierno de México rechazó este jueves ser el "segundo país más violento del mundo" como aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en un mensaje en Twitter.

El mandatario estadounidense aludió un informe divulgado en mayo por el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos, con sede en Londres, que concluyó que la violencia criminal en México había alcanzado "un nivel semejante al de un conflicto armado".

Su mensaje en Twitter dice: "México acaba de ser clasificado como el segundo país más letal en el mundo, sólo detrás de Siria. El tráfico de drogas es en gran medida la causa. ¡CONSTRUIREMOS EL MURO!".



Mexico was just ranked the second deadliest country in the world, after only Syria. Drug trade is largely the cause. We will BUILD THE WALL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2017