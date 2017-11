El hijo mayor del presidente Donald Trump, Donald Trump Jr., y la web Wikileaks intercambiaron mensajes privados en Twitter durante la campaña presidencial de 2016, según informó la revista The Atlantic el lunes.

Según el reporte, la cuenta de la web antisecretos tomó la iniciativa para entablar conversación –pidiendo favores como compartir algunos de sus contenidos en redes sociales– y muchos de sus mensajes a Trump Jr. no obtuvieron respuesta. Sin embargo, a veces el hijo del presidente sí respondió.

Los mensajes están siendo evaluados por los congresistas que investigan el 'Rusiagate' y no son los primeros que ponen la lupa sobre Trump Jr. Recientemente el diario The New York Times reveló que el hijo mayor de Trump organizó una reunión con personas cercanas al Kremlin en julio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York, cuartel de campaña del candidato republicano.

La web Wikileaks publicó durante la campaña los más de 2,000 emails hackeados por Rusia al Partido Demócrata y la campaña de Hillary Clinton.

Los contactos se añaden a una creciente montaña de evidencias sobre las relaciones entre personas de la campaña de Trump y el círculo cercano al Kremlin.

En un mensaje enviado a Trump Jr. el 20 de septiembre de 2016, la cuenta de Wikileaks marcó un sitio web anti-Trump que estaba a punto de lanzarse, putintrump.org, y le pidió a Trump Jr. que comentara, de acuerdo con The Atlantic.



Trump Jr. respondió a la mañana siguiente: "Off the record no sé quién es, pero preguntaré por ahí".



Trump Jr. respondió a la mañana siguiente, diciendo que iba a "preguntar por todas partes". Una fuente le dijo a The Atlantic que ese día también envió un correo electrónico a altos funcionarios de la campaña, incluidos Steve Bannon, Kellyanne Conway, Brad Parscale y al yerno de Trump, Jared Kushner, para decirles que Wikileaks se había acercado.

Los mensajes privados de Wikileaks a Trump Jr. continuaron en octubre de 2016 y durante las elecciones, según el reporte.

El 12 de octubre, Wikileaks le envió el siguiente mensaje dos días después de que su padre proclamara en una manifestación de campaña: "¡Me encanta Wikileaks!"

"Hola Donald, me alegro de verte a ti y a tu padre hablando de nuestras publicaciones", escribió la cuenta Wikileaks. El mensaje continuaba ofreciendo un enlace a la web wlsearch.tk, una herramienta de búsqueda que facilita la exploración de la base de datos de correos electrónicos filtrados de John Podesta, el presidente de la campaña de 2016 de Hillary Clinton, que Wikileaks había comenzado a publicar.



Trump Jr. no respondió el mensaje de WikiLeaks, pero dos días después, el 14 de octubre, tuiteó ese mismo enlace a wlsearch.tk, alentando a "aquellos que tienen tiempo de leer sobre toda la corrupción e hipocresía" expuesta por los correos electrónicos de WikiLeaks.



For those who have the time to read about all the corruption and hypocrisy all the @wikileaks emails are right here: https://t.co/SGcEeM9rCS