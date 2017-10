Así fue cómo un asesor de Trump intentó conectar a los rusos con la campaña republicana

Un joven miembro de la campaña de Donald Trump, el asesor George Papadopoulos, se ha convertido de la noche en la mañana en uno de los personajes centrales del escándalo del 'Rusiagate', la investigación sobre si la campaña de Trump y el Kremlin se coordinaron para ganar la elección presidencial.

Este lunes se dio a conocer que Papadopoulos se declaró culpable –este mes– de mentirle al FBI durante una entrevista que le hicieron el 27 de enero para indagar sobre sus contactos con un profesor extranjero que tenía lazos con funcionarios del Kremlin. Los contactos que Papadopoulos tuvo con el Kremlin, descritos en un documento judicial del 5 de octubre (fecha en que negoció su declaración de culpabilidad), son la evidencia más clara que hemos tenido hasta ahora de esos contactos.



En ese documento también se encuentran las mentiras de Papadopoulos al FBI el 27 de enero, cuando fue entrevistado por el FBI. Los hechos que enumeramos a continuación se refieren solo a la actividad de Papadopoulos mientras ejerció como asesor de política exterior de la campaña.

Los documentos judiciales indican que la cúpula de la campaña tuvo conocimiento de que Rusia tenía información dañina sobre Clinton en abril de 2016, antes de lo que se creía. Hasta ahora se creía que ese conocimiento llegó de mano de Donald Trump Jr., el hijo mayor del candidato, a quien le prometieron en junio de 2016 "suciedad" sobre Clinton proveniente del Kremlin.

Las revelaciones son evidencia adicional de los intentos de colaboración entre Rusia y la campaña de Trump, pero no parecen ser prueba de de que conspiraran para el hackeo u otras acciones ilegales.

Según los datos disponibles, Rusia hackeó a John Podesta, presidente de la campaña de Clinton, y a los demócratas (en marzo) por iniciativa propia (sin coordinación con la campaña de Trump). Luego Rusia ofrece esa información a Trump por medio de un intermediario (en abril) y aparentemente hay una nueva oferta (en junio).

A continuación les presentamos la sección del documento judicial en la que seexponen los hechos con los comentarios explicativos de Univision Noticias.



Papadopoulus en la campaña

1. "A principios de marzo de 2016, el acusado PAPADOPOULOS supo que sería asesor de política exterior para la campaña". Papadopoulos había sido asesor del candidato republicano Ben Carson y ofreció sus servicios a Trump en un momento en que la campaña estaba teniendo problemas para reclutar a asesores de política exterior con cualificaciones. Papadopoulos tenía muy poca experiencia profesional. Se graduó de college en 2009 y se mudó a Londres en 2011 para estudiar un masters. Entre 2011 y 2015 trabajó para el Hudson Institute, en Washington, en temas de energía en el Mediterráneo.

"El acusado PAPADOPOULOS vivía en Londres, Inglaterra, en el momento. Según una conversación que tuvo lugar el 6 de marzo de 2016 o alrededor de esa fecha, con un cargo con poderes de supervisión en la campaña ("el Supervisor de Campaña"), el acusado PAPADOPOULOS entendió que un enfoque principal de la política exterior de la Campaña fue una mejora de la relación de EEUU con Rusia". Mueller oculta el nombre de los receptores de los correos electrónicos de Papadopoulos, pero The Washington Post ha desvelado la identidad de estos con base en sus fuentes. El supervisor de campaña, que aparece nombrado varias veces en el texto judicial, es Sam Clovis, copresidente de la campaña de Trump. Clovis, de 68 años, es un expresentador de radio conservadora de Iowa que actualmente se desempeña como asesor de la Casa Blanca para el Departamento de Agricultura. Durante la campaña era un portavoz habitual en televisión.



Sam Clovis en una foto de archivo. AP



2. "Alrededor del 14 de marzo de 2016, mientras viajaba por Italia, el demandado PAPADOPOULOS conoció a un individuo que era profesor con base en Londres ("el Profesor")". El documento judicial tampoco identifica al "profesor" pero según The Washington Post y otros medios se trata de Joseph Mifsud, quien luego confirmó a The Daily Telegraph que se trata de la persona mencionada en el documento. Mifsud asegura que no ha cometido ninguna ilegalidad. Mifsud es director honorario de la London Academy of Diplomacy.



Joseph Mifsud (izquierda) en una foto de archivo AP

"Inicialmente, el profesor parecía poco interesado en el acusado PAPADOPOULOS. Sin embargo, después el acusado PAPADOPOULOS informó al Profesor sobre su incorporación a la Campaña, El profesor pareció interesarse mucho por el acusado PAPADOPOULOS". Es importante recordar que el 15 de marzo, Trump ganó varias primarias importantes, entre ellas las de Florida, noqueando a Marco Rubio, y el mundo comenzó a darse cuenta de que era muy probable que el magnate ganara la nominación presidencial republicana.

"El acusado PAPADOPOULOS estaba interesado en el Profesor porque, entre otras razones, el Profesor afirmó tener conexiones sustanciales con los funcionarios del gobierno ruso, que el demandado PAPADOPOULOS pensó que podrían aumentar su importancia como asesor de la Campaña".



3. "Alrededor del 21 de marzo de 2016, la Campaña le dijo a The Washington Post que el acusado PAPADOPOULOS fue uno de los cinco asesores de política exterior nombrados para la Campaña. Durante una reunión con la junta editorial de The Washington Post, Trump fue preguntado por si podía revelar información sobre su nuevo equipo de asesores de política exterior. En aquel momento, Trump estaba siendo cuestionado por no tener consejeros calificados en asuntos internacionales. Esto fue lo que dijo Trump: "Bueno no había pensado hacerlo, pero si quiere puedo darle algunos nombres... Walid Phares, a quien probablemente conoce, doctorado, asesor del caucus de la Cámara de Representantes, y experto en contraterrorismo; Carter Page, doctorado; George Papadopoulos, es un consultor de energía y petróleo, un tipo excelente; el honorable Joe Schmitz, (ex) inspector general en el Departamento de Defensa; (el retirado) teniente general Keith Kellogg; y tengo unos pocos más. Pero ese es el grupo de gente con el que estamos tratando. Tenemos a muchos otros en distintos aspectos de lo que hacemos pero eso es un grupo representativo".

4. "Alrededor del 24 de marzo de 2016, el acusado PAPADOPOULOS se reunió con el Profesor en Londres. El Profesor trajo consigo a una mujer de nacionalidad rusa ("la ciudadana rusa"), Presentado al acusado PAPADOPOULOS como pariente del presidente ruso Vladimir Putin con conexiones con altos funcionarios del gobierno ruso. La mujer rusa aún no ha sido identificada por ningún medio.



Contactos con el profesor y la ciudadana rusa.

5. "Después de su reunión del 24 de marzo de 2016 con el profesor y la ciudadana rusa, el acusado PAPADOPOULOS envió un correo electrónico al Supervisor de Campaña y a varios miembros del equipo de política exterior de la Campaña y declaró que acababa de encontrarse con su "buen amigo" el Profesor, que lo había presentado a la ciudadana de Rusia (descrito por el demandado PAPADOPOULOS en el correo electrónico como "sobrina de Putin"* y el embajador ruso en Londres.

(*El acusado PAPADOPOULOS más tarde se enteró de que la mujer rusa no era pariente del presidente Putin. Además, mientras el acusado PAPADOPOULOS esperaba que el Profesor y la Mujer Nacional Rusa lo presentaran al Embajador ruso en Londres, nunca lo hicieron).

"El acusado PAPADOPOULOS declaró que el tema de su discusión era "organizar una reunión entre nosotros y los líderes rusos para discutir las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia bajo el presidente Trump".

"El Supervisor de Campaña respondió que "lo propondría al resto de la campaña' pero que en este punto aún no debía llegarse a un compromiso. El Supervisor de Campaña agregó: "Gran trabajo".

6. "Alrededor del 31 de marzo de 2016, el acusado PAPADOPOULOS asistió a una "Reunión de seguridad nacional" en Washington, DC, con el entonces candidato Trump y otros asesores de política exterior de la Campaña. Cuando el acusado PAPADOPOULOS se presentó al grupo, declaró, en resumen y sustancia, que tenía conexiones que podrían ayudar a organizar una reunión entre el entonces candidato Trump y el presidente Putin. Según reporta The New York Times, otros en la reunión advirtieron la temeridad de la propuesta de Papadopoulos. Le dijeron que Rusia estaba bajo sanciones de EEUU y Jeff Sessions, entonces senador por Alabama y asesor de Trump y hoy fiscal general, le calló rápidamente, según un asesor que participó en la reunión y habló de manera anónima con el diario neoyorquino. "Dijo 'no vamos a hacerlo' y añadió 'preferiría que nadie hable sobre esto de nuevo".



Foto de la reunión del 31 de marzo del consejo de asesores de política exterior del candidato Trump. Instagram



7. "Después de su viaje a Washington, DC, el acusado PAPADOPOULOS trabajó con el profesor y la mujer rusa para organizar una reunión entre la Campaña y el Gobierno ruso, y tomó medidas para asesorar a la Campaña de su progreso.

a. "A principios de abril de 2016, el acusado PAPADOPOULOS envió varios correos electrónicos a otros miembros del equipo de política exterior de la Campaña con respecto a sus contactos con "los rusos" y su "conexión con Rusia".

b."Alrededor del 10 de abril de 2016, el acusado PAPADOPOULOS envió un correo electrónico a la ciudadana rusa, que respondió al día siguiente, alrededor del 11 de abril de 2016, que ella "estaría muy complacida de apoyar sus iniciativas entre nuestros dos países". El acusado PAPADOPOULOS luego le preguntó a la ciudadana Rusa, en un correo electrónico que indicaba al Profesor, sobre organizar un posible viaje de política exterior a Rusia".



c. "El Profesor respondió al correo electrónico del demandado más tarde ese día, alrededor del 11 de abril de 2016: "Esto ya se ha acordado. Estoy yendo a Moscú el día 18 para una reunión con Valdai, y otras reuniones en la Duma". La Duma es la Asamblea legislativa rusa. El Valdai Club es un centro de estudios con lazos estrechos con el Kremlin. Putin suele hablar en su reunión anual. En este enlace puede verse una foto y un resumen de aquella discusión que tuvo lugar el 19 de abril.

d."La ciudadana rusa respondió: 'Ya he alertado a mis enlaces personales de nuestra conversación y su solicitud. . . Como se mencionó, todos estamos muy entusiasmados con la posibilidad de una buena relación con el Sr. Trump. La Federación de Rusia desearía darle la bienvenida una vez que se anuncie oficialmente su candidatura'".

El profesor le presenta a ruso de la cancillería

8. "Alrededor del 18 de abril de 2016, el profesor presentó al demandado PAPADOPOULOS por correo electrónico a un individuo en Moscú ("la Conexión con el MFA ruso") quien le dijo al acusado PAPADOPOULOS que tenía conexiones con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia (MFA)". Según el Washington Post, esa persona es Ivan Timofeev, el director de un programa en un think tank del gobierno ruso llamado Russian International Affairs Council. Timofeev aparece más arriba en esta página en la fotografía en que identificamos a Mifsud.



"El MFA es la entidad ejecutiva en Rusia responsable de las relaciones exteriores rusas. Durante las siguientes semanas, el acusado PAPADOPOULOS y su conexión en el MFA ruso tuvieron múltiples conversaciones a través de Skype y correo electrónico sobre "los cimientos" de una reunión entre la Campaña y los funcionarios del gobierno ruso".

9. "Alrededor del 22 de abril de 2016, la conexión en el MFA ruso envió al demandado PAPADOPOULOS un correo electrónico dándole las gracias 'por una extensa charla' y proponiendo 'reunirse en Londres o en Moscú'". El acusado PAPADOPOULOS respondió sugiriendo que 'nosotros establezcamos uno aquí en Londres con el Embajador también para discutir un proceso en el futuro'".

10. "Alrededor del 25 de abril de 2016, el acusado PAPADOPOULOS envió un correo electrónico a un alto cargo asesor de políticas para la Campaña ("el Asesor Principal de Políticas"). Aún no ha sido identificado.

"El gobierno ruso tiene una invitación abierta de Putin para que Trump se encuentre con él cuando esté listo. La ventaja de ser en Londres es que estos gobiernos tienden a hablar un poco más abiertamente en 'ciudades neutrales'".

Los rusos han "ensuciado a Clinton"

11. "Alrededor del 26 de abril de 2016, el acusado PAPADOPOULOS se reunió con el Profesor para un desayuno en un hotel de Londres. Durante esta reunión, el Profesor le dijo al acusado PAPADOPOULOS que acababa de regresar de un viaje a Moscú donde se había reunido con funcionarios de alto nivel en el gobierno ruso". Un día después, el 27 de abril, Trump dio su primer gran discurso sobre política exterior en el que pidió tener mejores relaciones con Rusia. El embajador ruso Sergey Kislyak se sentó en primera fila.



"El Profesor le dijo al acusado PAPADOPOULOS que ese viaje, él (el Profesor) se enteró de que los rusos habían obtenido "suciedad" sobre la entonces candidata Clinton. El profesor le dijo al acusado PAPADOPOULOS, tal y como PAPADOPOULOS describió al FBI, que "ellos (los rusos) tienen suciedad sobre ella"; "los rusos tenían correos electrónicos de Clinton"; "tienen miles de correos electrónicos". Los rusos hackearon el 19 de marzo de 2016 a John Podesta, el presidente de la campaña de Clinton y el 22 de marzo de 2016 al DNC, el Comité Nacional Demócrata, máximo órgano de gobierno del Partido Demócrata.

12. "Después de esa conversación, el acusado PAPADOPOULOS siguió escribiéndose con los funcionarios de la Campaña, y siguió comunicándose con el Profesor y la Conexión del MFA de Rusia, en un esfuerzo por concertar una reunión entre la Campaña y el gobierno ruso".

a. "Por ejemplo, el día después de su reunión en el hotel con el profesor, el 27 de abril de 2016 o alrededor de esa fecha, el acusado PAPADOPOULOS envió un correo electrónico al asesor principal de políticas: 'Tengo algunos mensajes interesantes desde Moscú sobre un viaje cuando llegue el momento adecuado'".

b. "También el 27 de abril de 2016 o alrededor de esa fecha, el acusado PAPADOPOULOS envió un correo electrónico a un cargo de alto rango en la Campaña ("el cargo de alto rango en la campaña") para discutir el interés de Rusia en recibir al Sr. Trump. Recibí muchas llamadas durante el último mes sobre Putin queriendo ser su anfitrión y el equipo cuando sea el momento adecuado". Según The Washington Post, ese cargo de alto rango es Lewandowski, el primer jefe de campaña de Trump. Lewandowski abandonó la campaña de Trump en junio de 2016 tras perder una lucha de poder con Paul Manafort.



Getty Images

c. "Alrededor del 30 de abril de 2016, el acusado PAPADOPOULOS agradeció al Profesor por su "crítica ayuda" en la organización de una reunión entre la Campaña y el gobierno ruso, y comentó: 'Estariamos haciendo historia si se produce'".

La conexión en el MFA ruso

13. "El 4 de mayo de 2016 o alrededor de esa fecha, la conexión en el MFA ruso envió un correo electrónico ("el Correo electrónico del MFA del 4 de mayo") al acusado PAPADOPOULOS y al profesor que declaró: 'Acabo de hablar con mis colegas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Están abiertos para la cooperación. Una de las opciones es hacer una reunión para usted en el mostrador de América del Norte, si se encuentra en Moscú'".



"El acusado PAPADOPOULOS respondió que él estaba 'encantado de que el MFA esté interesado'. El acusado PAPADOPOULOS envió el mensaje de correo electrónico del MAE del 4 de mayo al funcionario de alto rango de la campaña, añadiendo: '¿Qué piensa? ¿Es esto algo que queremos hacer que progrese?? Al día siguiente, el 5 de mayo de 2016 o alrededor de esa fecha, el acusado PAPADOPOULOS tuvo una llamada de teléfono con el Supervisor de la Campaña, y luego envió el email del MFA del 4 de mayo, añadiendo en lo alto del email: "actualizaciones sobre Rusia'".

14. "Alrededor del 13 de mayo de 2016, el Profesor envió un correo electrónico al acusado PAPADOPOULOS con 'una actualización' de lo que habían discutido en sus 'conversaciones recientes' incluyendo: 'Continuaremos manteniendo un enlace a través de usted con las contrapartes rusas en términos de lo que se necesita para una reunión de alto nivel del Sr. Trump con la Federación de Rusia'".

15. "Al día siguiente, el 14 de mayo de 2016 o alrededor de esa fecha, el acusado PAPADOPOULOS envió un correo electrónico al alto cargo de la campaña y declaró que el 'gobierno ruso también me ha transmitido que están interesados en recibir al Sr. Trump'. Cuatro días más tarde, el entonces director Nacional de Inteligencia, James Clapper, informó que habían tenido 'indicios' de ciberataques dirigidos contra campañas presidenciales".



16. "Alrededor del 21 de mayo de 2016, el acusado PAPADOPOULOS envió un correo electrónico a otro alto cargo de la campaña con el asunto 'Solicitud de Rusia para conocer al Sr. Trump'". Según The Washington Post ese otro alto cargo de campaña es Paul Manafort.



El jefe de campaña de Donald Trump revisa todo en el podio antes del inicio de un evento en Nueva York el pasado 22 de junio. Drew Angerer/Getty Images

"El correo electrónico incluyó el correo electrónico del MFA del 4 de mayo y agregó: 'Rusia ha estado ansiosa por conocer al Sr. Trump por bastante tiempo y se han estado acercando a mí para discutirlo'".

17. "Alrededor del 1 de junio de 2016, el acusado PAPADOPOULOS envió un correo electrónico al alto oficial de la campaña y preguntó por Rusia". Dos días más tarde, Donald Trump Jr. recibió un email de un promotor de música ruso en el que le prometía "suciedad sobre Clinton". Él respondió "me encanta". La reunión de Trump Jr. , Jared Kushner y Paul Manafort con los rusos tuvo lugar el 9 de junio.

"El oficial de alto rango de la campaña lo remitió al Supervisor de campaña porque él es el punto de contacto. El Acusado PAPADOPOULOS luego envió un correo electrónico al Supervisor de campaña, con la línea de asunto 'Re: Mensajes de Rusia': 'Tengo al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso preguntándome si el Sr. Trump está interesado en visitar Rusia en algún momento. Quería pasarle esta información para que usted decida qué es lo mejor que puede hacer con ella y qué mensaje debería enviar (o ignorar)'". Recordamos que ese supervisor de campaña es Clovis y el alto cargo que es el punto "punto de contacto" es Lewandowski.



18. "Desde mediados de junio hasta mediados de agosto de 2016, PAPADOPOULOS persiguió una reunión 'off the record' (secreta) entre uno o más representantes de campaña y 'miembros de la oficina del presidente putin y el mfa'".

a. "Por ejemplo, alrededor del 19 de junio de 2016, después de varios correos electrónicos e intercambios por Skype con la conexión rusa en el MFA, el acusado PAPADOPOULOS envió un correo electrónico al Oficial de Alto Rango en la Campaña con la línea de asunto 'Nuevo mensaje de Rusia': 'El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso envió un mensaje y dijo que si el Sr. Trump no puede llegar a Rusia, si un representante de campaña (yo o alguien más) puede asistir a las reuniones? Estoy dispuesto a hacer el viaje off the record si interesa al Sr. Trump y la campaña para conocer a las personas determinadas'. Cuatro días antes, el hacker Guccifer 2.0, que según las agencias de inteligencia es en realidad un avatar para las agencias de inteligencia rusas, publicó en internet documentos robados".

b. "Después de varias semanas de comunicaciones adicionales con respecto a una posible reunión "off the record" con funcionarios rusos, alrededor del 15 de agosto de 2016, el Supervisor de la Campaña le dijo al acusado PAPADOPOULOS que lo alentaría y a otro asesor de política exterior de la Campaña para 'hacer el viaje, si es factible'".



"El viaje propuesto por el acusado PAPADOPOULOS no tuvo lugar".