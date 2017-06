La periodista atacada por Trump le responde: "Estoy muy preocupada por lo que revela, una vez más, sobre el presidente"

Mika Brzezinski, la popular periodista presentadora del programa Morning Joe de MSNBC, respondió este viernes a los ataques que recibió de Donald Trump este jueves.

"Estoy bien", dijo al aire en la mañana. "Mi familia me educó para ser fuerte. Esto no es nada para mí desde el punto personal. Sin embargo, estoy muy preocupada por lo que revela, una vez más, sobre el presidente de Estados Unidos". La presentadora calificó el comportamiento de Trump como "aterrador" y mostró su "tristeza" por lo que representa para el país.

El jueves, Donald Trump lanzó dos tuits críticos contra ella y su compañero de programa Joe Scarborough. El presidente se quejaba del tratamiento que estaba recibiendo en su programa informativo, pero además atacó a los dos periodistas, aunque en el caso de Brzezinski realizó comentarios despectivos sobre su físico y su inteligencia.

“Escuché que el pobremente valorado @Morning_Joe habla mal de mí (no los veo más) Entonces, cómo es que la baja en IQ (Coeficiente Intelectual) Loca Mika, junto con el Psycho Joe, vinieron…. A Mar-a-Lago tres noches seguidas en vísperas de Año Nuevo e insistieron en reunirse conmigo. Ella estaba sangrando mal por un estiramiento facial. ¡Yo dije no!”, escribió en dos tuits el presidente".



I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017





Sus palabras misóginas despertaron una ola de críticas contra el presidente, incluso dentro de las filas republicanas, por la utilización nuevamente de un leguaje machista. Pese al lenguaje utilizado, Melania Trump publicó un comunicado en el que defendía las palabras utilizadas por su esposo.

Como primera dama he declarado públicamente en el pasado, cuando su marido es atacado, él devolverá el golpe 10 veces más fuerte”, dijo la directora de comunicaciones de la primera dama, Stephanie Grisham, en un comunicado enviado a CNN.

Estamos bien. El país, no", recalcó Scarborough al aire, quien recordó los continuos ataques contra las mujeres, que

"Obsesión enfermiza"

Los presentadores atacados acusaron también al presidente de haber mentido sobre su encuentro en diciembre y calificaron como "enfermiza" la "obsesión" de Trump con su programa y le invitaron a ver solo Fox News, cuya linea editorial es más próxima a él.

Los dos periodistas, que aplazaron sus vacacines para responder al mandatario, firmaron también una columna en el diario The Washington Post , titulada Donald Trump no está bien, en la que recalcaron que "nos dio ánimos el hecho de que varios legisladores republicanos criticaron al señor Trump por sus palabras ofensivas y solo nos queda esperar que las mujeres más allegadas a él sigan esos ejemplos”.



"El presidente Trump lanzó ataques personales contra nosotros el jueves, pero nuestras preocupaciones por su comportamiento errático van mucho más allá de lo personal. Los líderes y aliados de Estados Unidos se están preguntando una vez más si este hombre es apto para ser presidente. Tenemos nuestras dudas, pero estamos seguros de que el hombre no está mentalmente preparado para seguir viendo nuestro programa, 'Morning Joe'", escriben en el diario.

Los presentadores explicaron que fueron a Mar-a-Lago durante las fiestas decembrinas porque "el presidente electo nos invitó a los dos a una cena el 30 de diciembre", aunque solo Joe fue porque Mika "no quiso ir" inicialmente, pero tras una petición de Trump, se desplazó al día siguiente.

"Después de que llegamos, el presidente electo nos llevó a la casa de su familia con su esposa, Melania, donde tuvimos una conversación agradable. Cortésmente declinamos sus repetidas invitaciones a asistir a una fiesta de Año Nuevo, y estuvimos de vuelta en nuestro coche en 15 minutos", explican para refutar la versión de Trump.

En relación a las críticas sobre el "sangramiento" de Brzezinski, explicaron que ella se "hizo quitar un poco de piel debajo de la barbilla".

Su programa ha tenido una relación variable con Trump. Se los criticó por ser demasiado benignos con Trump durante la campaña y promover su candidatura al principio, pero luego se volvieron en su contra. En semanas recientes Brzezinski se ha preguntado si Trump no sufría alguna enfermedad mental y en una ocasión dijo que su presidencia “da la sensación de una dictadura en desarrollo”.



Trump insiste

El presidente, en lugar de presentar una excusa ante las continuas críticas recibidas, este viernes volvió a su cuenta de Twitter para insistir en sus comentarios. En un mensaje afirmó que había visto el programa "con poca audiencia Morning Joe por primera vez en mucho tiempo" y lo calificó como "fake news".

Trump además dijo haber recibido una llamada de los presentadores solicitando parar un artículo del medio sensacionalista National Enquirer. Sus palabras chocan con lo revelado por los presentadores en su columna del Post.



Watched low rated @Morning_Joe for first time in long time. FAKE NEWS. He called me to stop a National Enquirer article. I said no! Bad show — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2017

Brzezinski y Scarborough dijeron que "este año, altos funcionarios de la Casa Blanca nos advirtieron de que el National Enquirer estaba planificando publicar un artículo negativo sobre nosotros a menos que le pidiéramos al presidente que lo parara". Los periodistas decidieron, según su versión, "ignorar sus desesperados pedidos".