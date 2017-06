"Señor presidente, por favor madure", "Pare ya": las condenas de políticos a los nuevos comentarios misóginos de Trump

En una serie de reacciones que muestran el creciente descontento por la falta de compostura del presidente de Estados Unidos ante medios críticos, especialmente hacia mujeres, este jueves varios políticos, incluso republicanos, reaccionaron molestos al ataque vía Twitter que Donald Trump hizo contra dos periodistas del programa Morning Joe de MSNBC.

"Vil", "divisivo" y "no presidencial" fueron algunas de las críticas contra el mandatario.

El más destacado vino del propio presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan: "Obviamente no lo veo apropiado", aseveró. "Lo que estamos tratando de hacer aquí es mejorar el tono civil del debate, ny esto obviamente no lo hace".

"Por favor pare. Esto no es normal y está fuera de la dignidad de su cargo", indicó en su Twitter el senador republicano de Nebraska, Ben Sasse. También lo siguieron sus colegas del mismo partido Lynn Jenkins, de Kansas y Lindsey Graham, de Carolina del Sur.

"Esto no está bien. Como mujer dentro de la política soy criticada en muchas ocasiones por cómo luzco. Deberíamos trabajar para empoderar a las mujeres", dijo la congresista Jenkins.

"Señor presidente, su tuit degrada su cargo y representa lo que está mal en la política estadounidense, no es lo mejor de EEUU", escribió Graham.



Please just stop. This isn't normal and it's beneath the dignity of your office. — Ben Sasse (@BenSasse) June 29, 2017

This is not okay. As a female in politics I am often criticized for my looks. We should be working to empower women. https://t.co/sV6WDE0EUD — Lynn Jenkins (@RepLynnJenkins) June 29, 2017

Mr. President, your tweet was beneath the office and represents what is wrong with American politics, not the greatness of America. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) June 29, 2017





Más elaborado, el senador republicano de Oklahoma, James Lankford, reaccionó tras asistir a una reunión con la Policía del Capitolio para hacer un seguimiento al ataque armado en un campo de béisbol hace varios días que dejó gravemente herido al congresista Steve Scalise.

En un tuit dijo entre otras cosas que los líderes tanto locales como nacionales, "incluido nuestro presidente, deben ser un modelo de civilidad y respeto en la retórica de nuestra política. Los tuits del presidente hoy no ayudan a nuestro discurso político o nacional y no proveen un modelo de rol positivo para nuestro diálogo nacional".



On the President's tweets this morning → pic.twitter.com/tJJqsV8KCb — Sen. James Lankford (@SenatorLankford) June 29, 2017



La congresista demócrata de California Nancy Pelosi, líder de la minoría en la Cámara Baja, reaccionó al indicar que el tuit de Trump fue sexista, un asalto a la libertad de prensa y un insulto a todas las mujeres, por lo que pidió una disculpa.



.@realDonaldTrump's tweets today are sexist, an assault on the freedom of the press & an insult to all women. Apologize! — Nancy Pelosi (@NancyPelosi) June 29, 2017



Siguiendo el mismo tono, la representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez pidió a Trump que se disculpe y elimine su cuenta en la red social.



.@realDonaldTrump tweets about @morningmika and @JoeNBC are beneath dignity of the Presidency. Apologize. Then, please delete your account — Rep. Nydia Velazquez (@NydiaVelazquez) June 29, 2017





Trump afirmó la mañana de este jueves que los presentadores del programa Morning Joe que transmite todas las mañanas el canal de noticias MSNBC son la “loca” Mika Brzezinski y el “psicópata” Joe Scarborough, de acuerdo con lo que escribió el presidente en su cuenta Twitter.

En el caso de Brzezinski, Trump se atrevió a hacer un comentario despectivo sobre su apariencia física y su "reducido" nivel intelectual, reviviendo los recuerdos de los comentarios misóginos que hizo durante la campaña presidencial.

“Escuché que el pobremente rankeado @Morning_Joe habla mal de mí (no los veo más) Entonces, cómo la baja en IQ (Coeficiente Intelectual) Loca Mika, junto con el Psycho Joe, vinieron…. A Mar-a-Lago tres noches seguidas en vísperas de Año Nuevo e insistieron en reunirse conmigo. Ella estaba sangrando mal por un estiramiento facial. ¡Yo dije no!”, escribió en dos mensajes el presidente.