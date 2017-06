Con un tuit misógino, los ataques de Trump contra los medios llegan a su más bajo nivel personal (y Melania los aplaude)

Donald Trump amaneció insultante este jueves y dijo que los presentadores del programa Moring Joe que transmite todas las mañanas el canal de noticias MSNBC son la “loca” Mika Brzezinski y el “psicópata” Joe Scarborough, de acuerdo con lo que escribió el presidente en su cuenta Twitter.

En el caso de Brzezinski, Trump se atrevió a hacer un comentario despectivo sobre su apariencia física y su "reducido" nivel intelectual, reviviendo los recuerdos de los comentarios misóginos que hizo durante la campaña presidencial.

Los calificativos contra Brzezinski y Scarborough -dignos de pataleta de niño malcriado- surgieron a raíz de que ambos periodistas del canal de tendencia liberal habrían hablado mal del presidente, al comentar sobre su desconocimiento de la propuesta que se debate en el Senado para reformar la ley de salud, conocida como Obamacare.

“Escuché que el pobremente rankeado @Morning_Joe habla mal de mí (no los veo más) Entonces, cómo la baja en IQ (Coeficiente Intelectual) Loca Mika, junto con el Psycho Joe, vinieron…. A Mar-a-Lago tres noches seguidas en vísperas de Año Nuevo e insistieron en reunirse conmigo. Ella estaba sangrando mal por un estiramiento facial. ¡Yo dije no!”, escribió en dos mensajes el presidente.



Con este mensaje Trump sube un tono más su enfrentamiento con los medios, a los que ha estado cuestionando contantemente en los últimos días. Su verbo agresivo ahora incluye la novedad del ataque personal del hombre más poderoso del país contra dos presentadores de televisión.

Pese a que la crítica mayor la profirió el presidente contra la presentadora, algo que ha ofendido a muchas mujeres dentro y fuera del mundo político, la primera dama Melania Trump presentó un comunicado respaldando la agresividad de su esposo.



“Como la primera dama he declarado públicamente en el pasado, cuando su marido es atacado, él devolverá el golpe 10 veces más fuerte”, dijo la directora de comunicaciones de la primera dama, Stephanie Grisham en un comunicado enviado a CNN.

Ataque y defensa

Tan sorpresivo ha sido esta explosión presidencial, que los aludidos no han reaccionado y en la respuesta de sus empleadores queda claro el estupor por el tono de los mensajes.

“Es un día triste para EEUU cuando el presidente gasta tiempo acosando, mintiendo y escupiendo mezquinos ataques personales en vez de estar haciendo su trabajo”, dijo un portavoz de MSNBC en unn comunicado.

“Nunca imaginé un día en el que pensaría: ‘No es digno para mí responder al presidente de EEUU’”, tuiteó Mark Kornblau, vicepresidente de comunicaciones del grupo NBC, al que pertenece la televisora.



En la misma línea se expresó el senador republicano por Nebraska, Ben Sasse quien colocó en su cuenta de Twitter imploróa la presidente: “Por favor, pare. Esto no es normal y está por debajo de la dignidad de su cargo”.



En defensa de Trump vino su subsecretaria de Prensa Sarah Huckabee, quien en una entrevista con Fox, consideró justificados los mensajes presidenciales de la mañana.

“Lo que creo que es necesario es responder a los ataques innecesarios contra el presidente, ambos personalmente. He visto cosas mucho peorres salir de ese programa”, afirmó Huckabee sobre ‘Moring Joe’ .

“Este es un presidente que ataca el fuego con fuego y ciertamente no se dejará ser intimidado por medios liberales o elites liberales en Hollywood o en alguna otra parte”.

Caída en desgracia

Es notable que el presidente reconoce que no vio el programa, como hacía antes cuando incluso participaba en él, invitado por su amigo Scarabourgh, una voz republicana moderada que se ha ido haciendo cada vez más crítico del mandatario.

Durante la campaña y hasta después de resultar elegido, Trump solía darle entrevistas a Morning Joe. Algunos criticaron a la pareja por darle demasiado espacio al candidato republicano (queja que podía haberse extendido a casi cualquier otro medio por aquellos días)



Cuando se comprometieron para casarse, Scarborough y Brzezinski estuvieron en Mar-a-Lago, el resort de Trump en Palm Beach, Florida, según dijeron en ese momento, tratando de pactar una entrevista para los días de la toma de posesión.

Pero para marzo de 2016, Trump dejó de seguir a ambos en Twitter y nunca más regresó a su programa de acuerdo con versiones de quienes le hacen seguimiento a las redes sociales del mandatario.