La cuñada de Ivanka Trump promociona visas de 500,000 dólares entre ricos en China

La hermana de Jared Kushner , el esposo de Ivanka Trump y uno de los principales asesores del presidente, estuvo promocionando el sábado, en un hotel de Pekín, un proyecto urbanístico que la familia tiene en Nueva Jersey, según informó el diario The Washington Post.

La mujer, que fue identificada en el acto como "la hermana de Jared", participó en una presentación de varias horas en el hotel Ritz-Carlton en la que se animó a un grupo de ciudadanos chinos a poner su dinero en dicho negocio para obtener una visa de inversionista.



PR rep asked @washingtonpost, other reporters to leave: "This is not the story we want." https://t.co/NkLLdv4Uo4

— Marty Baron (@PostBaron) May 6, 2017