La Casa Blanca celebrará el 5 de mayo el 4, sin Trump ni 'tacobowl'

Este 5 de mayo el presidente Donald Trump romperá con otra tradición de Washington: la celebración del 5 de mayo, considerada la festividad mexicana de mayor perfil entre los estadounidenses.

Este año la Casa Blanca no marcará la fecha que conmemora la batalla de Puebla en 1862, cuando el ejército mexicano derrotó a una fuerza expedicionaria de Francia, y dejó la conmemoración del evento en manos del vicepresidente Mike Pence.

La oficina de Pence organizó una pequeña recepción que se realizará el jueves 4 (no el 5) sin la asistencia del presidente, ni de políticos y artistas de alto nivel, como sucedía bajo el mandato del presidente Barack Obama o de su predecesor George Bush.

Según un texto enviado la tarde del miércoles a Univision Noticias, Pence, junto a la recién nombrada tesorera Jovita Carranza y al secretaro del Trabajo Alex Acosta, ofrecerán unas palabras a las 5:00 pm del jueves en un salón del edificio Ejecutivo Eisenhower aledaño a la Casa Blanca.

Bajo Obama y Bush, quien insituyó la costumbre de celebrar el día en la Casa Blanca, la fecha se usó para promover el acercamiento a la comunidad hispana (pese a que se trata de una fiesta mexicana a la que en México no se le presta atención)

El año pasado, Obama invitó a unos 500 personas a una recepción en la residencia presidencial que amenizó la banda de rock mexicana Maná.





Simultáneamente, el entonces precandidato republicano Donal Trump mandó su célebre saludo de 5 de mayo desde su oficina promoviendo un “taco bowl”, un ecléctico plato preparado por uno de los restaurantes de la Torre Trump.

"¡Feliz #CincoDeMayo! Los mejores taco bowls se preparan en Trump Tower Grill. ¡Amo a los hispanos!", escribió el empresario.



Happy #CincoDeMayo! The best taco bowls are made in Trump Tower Grill. I love Hispanics! https://t.co/ufoTeQd8yA pic.twitter.com/k01Mc6CuDI

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2016