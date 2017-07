El hijo de Trump recibió un email para avisarle que la información contra Clinton era parte del proyecto de Rusia para ayudar a su padre

El diario The New York Times informó que Donald Trump Jr recibió el correo de Rob Goldstone, un publicista inglés, antes de reunirse con una abogada con nexos con el Kremlin en la Torre Trump de Nueva York durante la campaña.

Antes de que Donald Trump Jr. se reuniera con una abogada rusa que supuestamente le iba a ofrecer información comprometedora de Hillary Clinton, recibió un correo electrónico en el que le informaron que dicho material formaba parte de la campaña de Moscú para ayudar a su padre, según publicó The New York Times.

El correo electrónico fue enviado por Rob Goldstone, un publicista y anteriormente periodista inglés que formó parte de las negociaciones para cerrar el encuentro. El diario, que también reveló el sábado el encuentro del hijo de Trump con la abogada con conexiones con el Kremlin, cita tres fuentes diferentes.



El hijo mayor de Trump se reunió en la Tower Trump de Nueva York con Natalia Veselnitskaya justo dos semanas después de que Trump se asegurara la nominación republicana para las elecciones presidenciales. Al encuentro también asistieron Paul Manafort, entonces director de campaña de Trump, quien renunció a dicho cargo en agosto de 2016 envuelto en un escándalo por sus vínculos con Ucrania y Rusia. A la cita también acudió Jared Kushner, yerno del presidente y ahora uno de sus principales asesores.

El correo de Goldstone especificaba que el origen de la información contra la candidata demócrata era el gobierno ruso, aunque no aclaraba la magnitud del proyecto ruso para acabar con las aspiraciones de Clinton.



Goldstone representa al artista ruso Emin Agalarov, cuyo padre fue el socio de Trump para celebrar Miss Universo en Moscú en 2013. El publicista inglés reconoció este lunes que fue Agalarov quien le solicitó organizar el encuentro con el hijo de Trump.

Esta nueva información vuelve a lanzar la sospecha de un esfuerzo conjunto entre Rusia y miembros de la campaña de Trump para llegar a la Casa Blanca, un hecho que el FBI está investigando después de que las agencias de inteligencia confirmaran la intromisión de Moscú en el proceso electoral.

Inicalmente, Donald Trump Jr. justificó el encuentro aludiendo a un programa de adopción. Sin embargo, el mismo diario reveló que Donald Trump Jr. esperaba obtener información dañina sobre la excandidata presidencial Hillary Clinton.



Según el diario, que cita a tres asesores de la Casa Blanca instruidos sobre la reunión y a otros dos conocedores de la misma, a Trump Jr. le prometieron esta información antes de acceder a mantener el encuentro.

No está claro que el autor del correo electrónico, Robert Golstone, fuera conocedor del origen de la información dañina y, según indica el Times, es posible que estuviera simplemente reenviando el mensaje que le habían hecho llegar.

Como respuesta, en un comunicado enviado este domingo, Trump Jr. indicó que la abogada decía tener datos, que no puso sobre la mesa, de la supuesta financiación del Comité Nacional Demócrata por parte de "individuos conectados a Rusia" que también apoyaban a Clinton.

"Sus declaraciones eran vagas, ambiguas y no tenían sentido. No proporcionó, ni tan solo ofreció, detalles o información que lo probaran. Pronto estuvo claro que no tenía información significativa", señaló Trump Jr.

Estas nuevas explicaciones del hijo del presidente difieren de las que ya había ofrecido el sábado al NYT, cuando describió el encuentro como "una breve reunión introductoria" sin hacer mención a Hillary Clinton, que derivó entonces en una conversación sobre las adopciones de niños rusos en EEUU.

Veselnitskaya es conocida, según el NYT, por su actividad contra una ley estadounidense contra los abusos de los derechos humanos en Rusia que llevó al presidente Vladimir Putin a detener las adopciones de niños rusos en EEUU como represalia.



Según el diario, se trató del primer encuentro privado entre personas próximas al presidente y un ciudadano ruso, y también la primera vez que se conoce la implicación del primogénito de Donald Trump en una reunión de este tipo.