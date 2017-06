El estado de Hawaii cuestionó este jueves ante un tribunal federal el alcance del veto migratorio que acaba de entrar en vigor en EEUU, al considerar que la decisión del Gobierno de Donald Trump de aplicarlo a ciertos inmigrantes con familiares en el país podría "violar" una orden del Tribunal Supremo.

La moción pide a un juez federal de Hawaii, Derrick K. Watson, que "aclare" y potencialmente ordene reducir el "alcance" del veto que entró en vigor este jueves e impide durante 120 días el ingreso de refugiados y, durante 90 días el de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia).



La Corte Suprema dio luz verde este lunes a la implementación parcial y temporal del veto con la condición de que no se negara la entrada al país de personas que argumentaran de forma creíble que tenían un vínculo "genuino" con Estados Unidos, es decir, que tuvieran familia allí o planes para trabajar o estudiar en la nación.





El Gobierno de Trump ha impuesto su interpretación de esa orden del Supremo y ha decidido que quienes quieran sortear el veto deberán demostrar una relación con padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras, hermanos, padrastros, hermanastros o personas con las que se hayan prometido en matrimonio, que ya estén en Estados Unidos.

Excluidos de esa categoría de 'familiares cercanos' quedan los abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos, que no podrán servir de ancla a sus familiares en el exterior para tramitar su entrada.

El estado de Hawaii confía en que el tribunal al que envió su petición determine que el Gobierno federal no debería aplicar el veto contra "abuelos, nietos, cuñados o cuñadas, tías, tíos, sobrinos y primos de gente que viva actualmente en Estados Unidos", según explicó la Fiscalía hawaiana en un comunicado.



Attorney General Chin announces Hawaii asks federal judge to clarify the scope of the travel ban injunction. #ohana https://t.co/5ag0RQqFe5

— Hawaii AG (@AtghIgov) June 30, 2017