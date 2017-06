Hoy entra en vigor el veto migratorio: ¿qué familiares pueden entrar y cuáles no a Estados Unidos?

Desde esta tarde, ciudadanos de seis países tendrán prohibida la entrada, excepto algunas personas. Estos son los que pueden y los que no pueden entrar, según el grado de parentesco.

Este lunes la Corte Suprema falló parcialmente a favor del conocido veto migratorio de Donald Trump, permitiendo así que entraran en vigor algunas de sus disposiciones. El gobierno anunció que su implementación iba a comenzar este jueves, desde las 8:00 pm (hora del Este).

El Tribunal Supremo permitió la activación del veto -que afecta a seis países de mayoría musulmana-, pero especificó que había ciertas personas a las que no se les podía aplicar. En concreto, permitió que el gobierno niegue la entrada al país de individuos que no tengan familiares en Estados Unidos. También se verán afectadas las personas que no hayan tramitado aún su ingreso para asumir un puesto de trabajo o estudio.



La corte habló de una "relación de buena fe", aunque no especificó dicha relación. El Departamento de Estado definió ahora con exactitud los nuevos criterios:



Podrán entrar

-Padres-Cónyuges

-Hijos -incluidos los adultos-

-Hermanastros y medios hermanos

-Yernos y nueras



No pueden entrar

-Sobrinos-Cuñaos

-Abuelos

-Prometidos

-Nietos

-Tíos

-Miembros de una familia extendida

Países afectados

El decreto, que supuestamente debe impedir la llegada de "terroristas", prohíbe temporalmente la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de seis países con mayoría musulmana (Siria, Libia, Irán, Sudán, Somalia y Yemen), así como a refugiados de cualquier parte del mundo.

Pero los magistrados limitaron el alcance de este decreto el lunes: el mismo no se podrá aplicar a quien pueda justificar "una relación válida con una persona o una entidad en Estados Unidos".

Por lo tanto, alguien que venga desde alguno de esos países a visitar a un miembro cercano de su familia será admitido. O un estudiante que vaya a estudiar en una universidad estadounidense, o un empleado que haya sido reclutado por una compañía local. O un profesor invitado a dar una conferencia.

Pero aparte de estos ejemplos específicos, ¿Cómo alguien puede entender a cabalidad esa noción de "relación válida"? ¿Bastará con el comprobante de reserva de un hotel? ¿Cómo un refugiado sirio puede probar la existencia de un lazo anterior con Estados Unidos? Son preguntas que se hacen los abogados.



¿Hasta cuándo está vigente?

El veto estará implementándose por 90 días para estos países y además congela el programa de refugiados durante 120, lo que permitirá que entre en vigor de facto, ya que el Supremo anunció que estudiará su constitucionalidad en octubre.

Por eso, este enfoque a medio camino que escogió la Corte preocupa a quienes se oponen al decreto así como a quienes más lo apoyan. Todos temen una proliferación de procedimientos alrededor de la interpretación de esa noción de "razón válida".

"Nos van a llover las demandas", advirtió el juez conservador Clarence Thomas, "mientras las partes y las cortes tratan de determinar exactamente qué es lo que define como válida una razón".

Funcionarios de los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Asuntos Exteriores fueron consultados al respecto, pero no ofrecieron detalles sobre la aplicación de este decreto.

Los tres organismos "están llegando a acuerdos en la materia", y "las instrucciones serán transmitidas mañana, a tiempo para que puedan ser aplicadas", dijo el miércoles David Lapan, portavoz del departamento de Seguridad Nacional.

¿Se repetirá el caos en los aeropuertos?

Si bien es probable que esta controversia se extienda a las cortes, los expertos prevén un impacto limitado en los aeropuertos.



No hay duda de que las autoridades estadounidenses no quieren ver el mismo caos que se desató el pasado 27 de enero con la implementación de una primera versión de este decreto.

Esa vez se desataron furiosas reacciones de todo el mundo, mientras los aeropuertos comenzaron a ser objeto de protestas espontáneas, con viajeros que al llegar eran detenidos y amenazados con ser expulsados.

Abogados voluntarios y varias asociaciones habían ofrecido ayuda gratuita, y algunas de estas últimas ya anunciaron que estarán presentes otra vez este jueves en las terminales aéreas.

En esa ocasión el decreto fue suspendido el 3 de febrero por un juez federal, igual que sucedió con la segunda versión del mismo en marzo. Los magistrados han justificado estas suspensiones porque según ellos el decreto era discriminatorio contra el Islam.