El G7 reconoce el desencuentro con Trump en la lucha contra el cambio climático

Los dirigentes del G7 reconocieron este sábado su incapacidad para encontrar un terreno de entendimiento con Estados Unidos en la lucha contra el calentamiento global, y tomarán nota de ello en su declaración final, señaló la presidencia francesa.

"Estados Unidos está reevaluando su política en materia de clima, los otros seis países del G7 reafirmarán su compromiso (con el Acuerdo de París) tomando nota" de esta posición estadounidense, afirmó un representante de la delegación francesa en el G7 de Taormina, en Sicilia (sur de Italia).

Las discusiones, según fuentes citadas por Efe, fueron "francas" y "no hostiles" y en ella los socios de Estados Unidos intentaron convencer a su presidente, Donald Trump, de los beneficios tanto del libre comercio como del Acuerdo de París.



Las evidentes discrepancias entre EEUU y los otros miembros del G7, que reúne a las potencias más importantes del mundo, hacen pensar que la reunión se cerrará con un deslucido comunicado que no dirá mucho sobre los temas que se suponía que debía tratar.

La agenda de la cumbre son precisamente los principales puntos de fricción entre Washington y sus socios desde que llegó Trump a la Casa Blanca: cambio climático, manejo de la inmigración y comercio. En todod ellos, el gobierno estadounidense ha establecido un cambio de política radical respecto al de su predecesor, Barack Obama, y ha entrado en rumbo de colisión con sus principales aliados.

Y aunque el comunicado que saldrá de Taormina no diga mucho (de hecho es posible que sea simplemente una declaración, algo que en lenguaje diplomático es de menor rango) dará indicios de cómo será la coordinación internacional entre las principales potencias en los próximos cuatro años de gobierno de Trump.



Este mismo sábado Trump ha tuiteado sobre otro asunto crucial: la Organización del Tratado del Atlético Norte. El presidente estadounidense ha insistido en que los países miembros de la OTAN hagan mayores aportaciones y, en ese sentido, ha destacado que los aliados ya están intensificando sus contribuciones.

"Muchos países de la OTAN han acordado incrementar los pagos considerablemente, como deberían, el dinero está empezando a llegar, la OTAN será mucho más fuerte", dice el tuit de Trump.



Many NATO countries have agreed to step up payments considerably, as they should. Money is beginning to pour in- NATO will be much stronger.