Jeff Sessions fue interrogado sobre el 'Rusiagate' e insistió en que no recuerda haber sido informado de contactos con el Kremlin

El fiscal general Jeff Sessions fue interrogado este martes por el comité judicial de la Cámara de Representantes, donde figuras clave del Partido Demócrata lo presionarons sobre los contactos de la campaña de Donald Trump en 2016 con rusos presuntamente vinculados al Kremlin.

Sessions aseguró al panel que "siempre dijo la verdad" al declarar sobre cuánto sabía sobre los contactos de la campaña del entonces candidato republicano Donald Trump con presuntos emisarios rusos. Sin embargo, ahora reconoció que recuerda una interacción con George Papadopoulos (al quien desde la Casa Blanca calificaron como un asesor menor de la campaña). Este asesor fue quien admitió a los investigadores del FBI que le dijo a Sessions sobre contactos para organizar una reunión entre Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Ahora recuerdo la reunión de marzo de 2016 a la que asistió el señor Papadopoulos, pero no recuerdo claramente los detalles de lo que dijo en esa reunión", dijo Sessions.

Meses atrás, cuando se le preguntó si creía que alguien en la campaña tenía comunicaciones con los rusos, Sessions declaró ante el Congreso que él no había tenido contactos y que "no conozco a nadie que lo haya hecho, y no creo que haya sucedido". Sin embargo, este martes recordó la reunión de marzo de 2016 con el asesor de política exterior George Papadopoulos.





"Hasta donde recuerdo, creo que quería dejarle en claro (a Papadopoulos) que no estaba autorizado a representar a la campaña con el gobierno ruso, o cualquier otro gobierno extranjero, para el caso", agregó Sessions.

Cuando Papadopoulos se declaró culpable de mentir a agentes del FBI, admitió, por ejemplo, que dijo a Trump y a un grupo de colaboradores entre los que estaba Sessions, que tuvo contactos para ayudar a concretar una reunión entre el entonces candidato presidencial republicano y el presidente Vladimir Putin.

En las últimas semanas, estas y otras revelaciones de la investigación que lleva adelante el fiscal especial Robert Mueller han puesto en discordia el testimonio previo de Sessions sobre sus interacciones con los rusos y su conocimiento de los contactos de otros miembros de la campaña cuando él mismo era parte de ese equipo.



En una carta a Sessions, firmada por 17 miembros demócratas del comité, notificaron al fiscal general que sería interrogado sobre sus anteriores declaraciones ante otros comités del Congreso en las que negó o dijo desconocer comunicaciones entre la campaña republicana y emisarios rusos.

De acuerdo con los congresistas, esas declaraciones de Sessions son incongruentes con lo hallado por el el fiscal especial que investiga el 'Rusigate' Robert Mueller, que indica que el exconsejero de política exterior de Trump, George Papadopoulos, dijo que Sessions estaba al tanto de sus contactos con rusos.

Por esto, la audiencia de este martes que es un rutinario encuentro de supervisión ahora se trata de una oportunidad para los demócratas del comité para presionar a Sessions para que "aclare" sus declaraciones anteriores.