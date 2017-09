Clinton no descarta la idea de retar los resultados de la elección que perdió contra Trump

La ex candidata presidencial Hillary Clinton aseguró este lunes que no descarta la idea de cuestionar la legitimidad de la elección que perdió contra Donald Trump, si se descubre que Rusia interfirió de una manera profunda para afectar los resultados.

"No hay duda de que (los rusos) influenciaron la elección; ahora sabemos más sobre cómo lo hicieron", afirmó en una entrevista Clinton, quien ha regresado a la luz pública para promocionar su nuevo libro, un postmortem electoral llamado 'What Happened' ('Lo que pasó').

En una transmisión de la cadena NPR, la periodista radial Terry Gross le hizo la pregunta directamente a Clinton: ¿descartarías del todo la idea de cuestionar la legitimidad de la elección si surgen nuevos detalles sobre la interferencia rusa? "No, no lo descartaría", contestó la demócrata.

El llamado Rusiagate -un escándalo en el que se estudia la posible colusión de miembros de la campaña de Trump con Rusia para ganar la elección- está siendo investigado por el fiscal especial Robert Mueller, quien fue nombrado para manejar el caso luego de que el fiscal general Jeff Sessions se recusara del mismo. Mueller ya convocó a un gran jurado que decidirá si se presentan cargos criminales eventualmente, según se supo el mes pasado.

Para Clinton, no hay duda de que los rusos interfirieron en la elección. Sin embargo, la demócrata no está tan segura de que haya algún mecanismo para retar la validez del resultado de una elección presidencial en Estados Unidos. "No sé si existe alguna manera legal y constitucional para hacer eso", afirmó en la entrevista.



"Apártate, adefesio": Hillary Clinton revela qué piensa de Trump en su libro 'Lo que pasó' Univision 0 Compartir

"Básicamente creo que no existen (los mecanismos). Hay profesores y académicos que argumentan que sí, pero creo que no tienen sustento firme. Hay gente haciendo esos argumentos. Yo realmente no creo que tenemos un mecanismo", agregó.

Clinton citó el ejemplo de la reciente elección presidencial en Kenia, en el este de África, en la que una corte invalidó los resultados tras un reto del candidato perdedor: "Lo que ocurrió en Kenia (...) fue que la Corte Suprema allí dijo, 'Hay tantas preguntas sin respuesta y problemáticas que desecharemos la elección y la reharemos'. En nuestro país, no tenemos una provisión similar. Y usualmente no la necesitamos", afirmó.