Cuando se trata de encuestas, Trump toma lo que le gusta y lo demás lo descarta por “fake”

Algo ha quedado muy claro sobre Donald Trump en esta primera etapa de su presidencia. Algo que ya sabíamos desde los tiempos de campaña e incluso antes, desde su etapa como personalidad de los medios: que está demasiado pendiente de lo que digan de él.

Un día después de que una encuesta de ABC-Washington Post ratificara que Trump es el presidente con peor aprobación desde mediados del siglo XX, Trump volvió a su cuenta Twitter este lunes para criticar los hallazgos del estudio, pero también para alabar otros.

En un notable proceso de selectividad política, el presidente cuestiona a ambos medios recordándoles que estuvieron “totalmente equivocados” en sus pronósticos para las elecciones presidenciales de 2016.

Sin embargo, Trump no parece tener razones para cuestionar esos números del mismo trabajo que le dejan mejor parado, como el que el 96% de quienes votaron por él siguen apoyándolo, o que un 53% de los encuestados piensa que es un líder fuerte.

“Las dos encuestas de noticias “fake” presentadas ayer, ABC y NBC, aunque contiene alguna información positiva, estuvieron totalmente equivocados en las elecciones generales. Observen!”



The two fake news polls released yesterday, ABC & NBC, while containing some very positive info, were totally wrong in General E. Watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2017



Además de la selectividad, es notable que las críticas del presidente no van dirigidas directamente a las encuestas presentadas por ABC/Washington Post, sino a lo que él considera la falta de capacidad de ambos medios para hacer estudios de opinión visto el fallo que experimentaron en las presidenciales (algo que en realidad le pasó con todas las encuestadoras)



La víspera ya Trump había comentado esas encuestas, tomando solo lo que le parece más halagüeño y hasta torciendo un poco la realidad, algo a lo que nos tiene acostumbrados.



New polls out today are very good considering that much of the media is FAKE and almost always negative. Would still beat Hillary in ..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2017

“Las nuevas encuestas salidas hoy son muy buenas, considerando que muchos medios son FAKE y casi siempre negativos. Todavía derrotaría a Hillary en…”



...popular vote. ABC News/Washington Post Poll (wrong big on election) said almost all stand by their vote on me & 53% said strong leader. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2017

“…voto popular. ABC News/ Washington Post Poll (muy equivocados en la elección) dijeron que casi todos mantienen el voto que me dieron y 53% dice que soy líder fuerte”.

El presidente escribe “todavía derrotaría a Hillary en voto popular”, obviando que el 7 de noviembre la candidata demócrata obtuvo casi 3 millones de votos más que el republicano, quien obtuvo la presidencia al sacar más votos en el Colegio Electoral, cuyos delegados son los que finalmente eligen al presidente.

Al final, es estadísticamente imposible decir que una encuesta es “buena” en algunas cosas y “mala” en otras, porque si el trabajo de campaña y las categorías de análisis están equivocadas todo el resultado estará mal fundamentado.