Al menos seis asesores de Donald Trump usaron correos privados, según The New York Times

El consejero y yerno del presidente Jared Kushner; el ex jefe estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus en la Casa Blanca el 22 de enero de 2017. MANDEL NGAN / AFP / Getty Images

Al menos seis de asesores del círculo cercano del presidente Donald Trump usaron cuentas de correo electrónico privadas en intercambios sobre temas de gobierno, aseguró el periódico The New York Times este lunes citando a funcionarios actuales y retirados de la Casa Blanca.

Esta noticia llega luego de que el domingo, el sitio Politico informara que el yerno y asesor presidencial, Jared Kushner , había utilizado una cuenta personal de email en intercambios sobre temas relacionados a la Casa Blanca. Al menos 100 correos habrían sido intercambiados en esa cuenta.

A Kushner, se suman otros nombres de primera línea como Steve Bannon, ex jefe estratega y Reince Priebus, el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca quien, según el diario ocasionalmente utiliza direcciones de correo privadas. Los asesores Gary D. Cohn y Stephen Miller, también habrían enviado y recibido emails desde cuentas personales.

A la lista se agrega, según reportó la revista Newsweek, Ivanka Trump, hija y asesora del presidente quien también habría utilizado una cuenta privada cuando oficiaba como asesora no remunerada en los primeros meses de gobierno.

Esta práctica recuerda a aquella del uso del servidor privado de la excandidata demócrata Hillary Clinton, por la cual fue investigada por el FBI y por Comités del Congreso. Misma práctica por la que Trump en campaña la atacó infinidad de veces.



Incluso, cuando el exjefe del FBI, James Comey, cerró en plena campaña presidencial la investigación sin recomendar cargos contra Clinton, Trump comenzó a azuzar a los medios y a la comunidad de inteligencia que reabra la investigación.

El uso de cuentas oficiales para conversaciones de asuntos de gobierno tiene que ver con un tema de seguridad y supervisión y para que, eventualmente quede registro de las mismas.

Hasta el momento ni el reporte de The New York Times, ni el de Politico evidencian esos correos contienen información clasificada. Pero si los mensajes no están copiados en cuentas de servidores oficiales, podría significar una infracción a la Ley de Registros Presidenciales, que exige que este tipo de información quede archivada.