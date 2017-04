6 giros de 180 grados dados por Donald Trump en la última semana

El presidente Donald Trump dio marcha atrás este miércoles a varias posturas que había mantenido durante largo tiempo, deshaciéndose en algunos casos de promesas que había hecho en campaña.

Los giros comenzaron la semana pasada y afectan a posiciones de política externa e interna que Trump promovió con fuerza durante la campaña electoral.

Hasta hace días, Trump estaba siguiendo el guión de la campaña (o al menos lo trataba), pero algunos de los cambios suponen un acercamiento hacia posturas más convencionales, lo que ha hace pensar que la realidad de la presidencia está cambiando a Trump.

El propio Trump dijo en días pasados que "era flexible", dando a entender que puede cambiar sus opiniones según varíen las circunstancias. Y por lo que se ve, han empezado a variar.

1. La OTAN "obsoleta"

Ahora: "Dije que la OTAN era obsoleta. Ya no es obsolteta", dijo el presidente este miércoles tras un encuentro con el líder de la alianza militar occidental. Trump explicó que ahora la OTAN está combatiendo el terrorismo, a diferencia de lo que sucedía durante la campaña. Pidió que la OTAN ayude a sus "socios" en Irak y Afganistán.

Antes: Durante la campaña Trump repitió en numerosas ocasiones que la OTAN no está correctamente diseñada para enfrentarse a nuevas amenazas como el terrorismo internacional.



"Creo que la OTAN es obsoleta", le dijo al canal ABC en una entrevista del 26 de marzo. "La OTAN fue hecha en un momento en que tenías a la Unión Soviética, que obviamente era más grande, mucho más grande que Rusia hoy. No estoy diciendo que Rusia no sea una amenaza. Pero tenemos otras amenazas. Tenemos la amenaza del terrorismo y la OTAN no habla sobre terrorismo. La OTAN no está hecha para el terrorismo. La OTAN no tiene a los países correctos para luchar contra el terrorismo".





2.

China manipulador de moneda

Ahora: En una entrevista este miércoles con el diario Wall Street Journal, Trump dijo que no calificaría a China como un manipulador de su moneda. "No son manipuladores de su moneda", dijo tajantemente Trump. El presidente explicó que el motivo de su cambio de opinión se debe a que no lo han hecho durante meses y a que no quiere poner en peligro las discusiones con Pekín para presionar a Corea del Norte.

Antes: La semana pasada en una entrevista con el diario londinense Financial Times, Trump dijo sobre China: "cuando hablas de manipulación monetaria, de devaluación, ellos son los campeones mundiales". Su acusación la hacía en los días previos a su cumbre de Florida con el presidente chino, Xi Jinping. Esas mismas palabras las había pronunciado con frecuencia en la campaña. Según él, Pekín devalua artificalmente su moneda para abaratar el costo de sus productos y así hacerlos más baratos en EEUU que los productos fabricados en EEUU. Había llegado a prometer designar a China en su primer día en el cargo como un manipulador de su moneda.



3. Siria y el orden internacional

Ahora: El ataque a Siria del jueves de la semana pasada en respuesta a un ataque químico contra población civil fue una sorpresa porque Trump había dicho que EEUU debía evitar intervenir de algún modo en el avispero sirio y también por la justificación que dio, apelando a motivos humanitarios: "Bebés bellos estaban siendo cruelmente asesinados".

Antes: La doctrina " America first" o "EEUU primero" suponía que EEUU no trataría de hacer cumplir un orden internacional basado en reglas y valores como los derechos humanos. "No soy y no pretendo ser el presidente del mundo", dijo en campaña y ya entrada la presidencia. Trump se opuso en 2013 a que Obama ordenara una intervención en Siria tras un ataque químico que causó 1,300 muertes, muchas más víctimas que las decenas de fallecidos la semana pasada.





4. La FED de Yellen

Ahora: Trump le dijo al Wall Street Journal en su entrevista de este miércoles que puede mantener en el cargo a Janet Yellen, cuyo mandato como presidenta de la Reserva Federal finaliza el año que viene. "Me gusta, la respeto", dijo Trump. "Me gusta una política de tasas de interés bajas, debo ser honesto con ustedes". Las tasas de interés bajas hacen que el crédito se acelere y la economía crezca más rápido.



Antes: Trump había criticado severamente a Yellen por su política de tasas de interés bajas y la acusó de hacerlo para favorecer a Obama y a su rival, la demócrata Hillary Clinton, generando una peligrosa burbuja. "No las están subiendo porque Obama se lo ha pedido", dijo Trump como candidato. "Porque estamos en una burbuja y cuando esas tasas sean elevadas van a pasar un montón de cosas malas".

5. Ex-Import Bank

Ahora:: En su entrevista con Wall Street Journal Trump expresó apoyo con el banco de exportaciones-importaciones, un banco público que otorga créditos a los empresarios para que exporten sus productos. "Instintivamente, dirías, ¿no es eso una cosa ridícula?'", dijo Trump en la entrevista. "Pero en realidad es una cosa buena. Y en realidad gana dinero. Podría ganar mucho dinero".

Antes: Como otros conservadores, Trump criticó al banco cuando era candidato. Se oponía a él porque le acusaba de beneficiar tan solo a unas pocas compañías y decía que EEUU podría "prescindir de él".





6. De nuevo a por Obamacare

Ahora: El presidente dijo este miércoles que va a retrasar sus planes de reforma del código fiscal, alegando que quieren priorizar de nuevo los esfuerzos para acabar con Obamacare. "La reforma de salud va a pasar en algún momento", dijo Trump. "Ahora, si no ocurre suficientemente pronto, empezaré con los impuestos. Pero la reforma de impuestos y los recortes de impuestos son mejores si antes puedo hacer la reforma sanitaria".



Antes: Cuando fracasó el plan que apadrinó para acabar con Obamacare, Trump dijo que la nueva prioridad eran los impuestos. "Dejemos que Obamacare estalle", dijo Trump entonces.