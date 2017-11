Cómo Nike se mantiene por delante de los reguladores y se beneficia de los paraísos fiscales

El flujo de regalías por uso de marca ayudó a Nike a generar una cantidad de efectivo del orden de 6,600 millones offshore en junio de 2014. Esta suma habría sido gravada fuera de Estados Unidos, y debido a que permaneció offshore no pagó ningún impuesto en el país.

Cinco días antes de la Navidad de 2006, el director ejecutivo de Nike, Mark Parker, estaba de buen humor en una conferencia telefónica con analistas de Wall Street.

"Entonces, ¿cómo vamos?", se preguntó en voz alta, casi un año después de llegar a ese puesto. "En una palabra, yo diría que 'bien'".

Hizo una lista de logros recientes, incluyendo una breve mención de "un acuerdo fiscal a largo plazo más favorable en Europa", según una transcripción de la llamada. Esto, según él, "les daba una gran ventaja".

¿Una ventaja sobre quién o qué? ¿Cuán grande? ¿Qué implicaba este acuerdo favorable? Esas fueron preguntas que los analistas no le hicieron. La mecánica de la elusion fiscal rara vez se analiza en ese tipo de llamadas, a pesar del enorme aumento en las ganancias que puede proporcionar y del daño que pueden causar a las tesorerías nacionales.

Tras bambalinas, las autoridades de los Países Bajos le habían dado luz verde a Nike para un arreglo de evasión de impuestos de diez años que le permitiría al fabricante de ropa deportiva trasladar miles de millones de dólares en ganancias de Europa a Bermuda.

La carga tributaria de Nike no ha sido la misma desde entonces. En los tres años posteriores a esa conferencia telefónica, sus ganancias después de impuestos aumentarían en un asombroso 55%, hasta los 1,880 millones de dólares, gracias en gran parte a una disminución de su tasa impositiva efectiva mundial del 34.9% al 24.8% (y en camino al 13.2% el año pasado).







Estrategias fiscales en evolución

La planificación fiscal de Nike a lo largo de los años es un ejemplo de cómo las multinacionales pueden estar por delante del juego. Al construir estructuras transfronterizas de compañías interconectadas que comercian entre sí, las empresas globales son capces a menudo de encontrar formas de liberar ahorros fiscales que ningún legislador pretendía que recibieran. En muchos casos, estas estructuras no tienen otro objetivo que el de dirigir las ganancias globales hacia paraísos offshore o hacia compañías que, para fines fiscales, no están basadas en ninguna parte.

Nike International Ltd, una subsidiaria en Bermuda, era vital para el nuevo arreglo de Nike. A través de ella, el fabricante de ropa deportiva mantenía la propiedad de su icónico diseño Swoosh, junto con otras valiosas marcas, para los mercados fuera de Estados Unidos.



La filial de Bermuda cobró regalías por marca registrada a la sede europea de Nike, en la ciudad holandesa de Hilversum, que vendía zapatillas y otras prendas deportivas a miles de mayoristas y minoristas independientes, así como directamente a los clientes a través de las propias tiendas de Nike en toda Europa.

Los pagos de regalías permitieron transferir miles de millones en ganancias fuera de Europa, donde de otro modo habrían sido gravados, y los mantuvieron libres de impuestos a unas 3,680 millas a través del mar en la isla de Bermuda –donde, según revelan los documentos filtrados, Nike no tiene personal ni oficinas, solo algunos documentos archivados en el registro corporativo de Bermuda y en Appleby, un bufete de abogados que presta servicios corporativos y legales.

El ICIJ, Süddeutsche Zeitung y más de 90 medios asociados han analizado aproximadamente 6.8 millones de documentos filtrados de los archivos internos del bufete de abogados offshore Appleby Global y de la firma proveedora de servicios corporativos Estera, dos negocios que operaban juntos bajo el nombre de Appleby hasta que Estera se volvió independiente en 2016. Junto con otros documentos, los archivos filtrados revelan cómo funcionaba la estructura de evasión de impuestos de Nike.



El presidente de Nike, Mike Parker, durante un evento de la compañía en Nueva York. 16 de marzo de 2016.

Getty Images



Los archivos internos de Appleby muestran cuántos de los asuntos de Nike International eran administrados por los principales ejecutivos, abogados y contadores en la sede de Nike en Beaverton, Oregon. Un duplicado del sello oficial de Nike International –un sello utilizado para tramitar documentos en transacciones importantes– se mantenía en Beaverton. Sin embargo, a efectos fiscales, Nike International se mantuvo en Bermuda.

Durante años, los enormes flujos de regalías hacia Bermuda se mantuvieron sin mencionar en las cuentas de las subsidiarias holandesas de Nike. El primer indicio de la magnitud del dinero que se trasladaba offshore se produjo el año pasado, cuando Nike hizo divulgaciones limitadas en un caso no relacionado en el Tribunal Fiscal de Estados Unidos. Las presentaciones en corte incluyeron una breve mención de los pagos de regalías a Bermuda en 2010, 2011 y 2012. En conjunto, sumaban alrededor de 3,860 millones de dólares.



El flujo de regalías por uso de marca había ayudado a Nike a generar una cantidad de efectivo del orden de 6,600 millones offshore en junio de 2014. Esta suma había sido gravada a solo el 3% fuera de Estados Unidos. Y debido a que permaneció offshore, no pagó ningún impuesto en Estados Unidos.

Al hacerle preguntas sobre este arreglo fiscal, Nike respondió solo con esta declaración: "Nike cumple totalmente con las regulaciones fiscales".







El ‘Nunca Jamás’ de los Países Bajos

En 2014, el generoso acuerdo que Nike firmó con las autoridades fiscales holandesas en 2005 estaba por vencer. Pero Nike y sus asesores, incluyendo el bufete estadounidense Baker McKenzie, encontraron una solución. Se dieron cuenta de que, con solo unos pocos ajustes, las regalías por uso de marca podrían seguir fluyendo hacia el exterior de la sede europea de Nike con poco o ningún impuesto.

Después de una reorganización de la estructura de evasión de impuestos de Nike en 2014, sus operaciones en Hilversum hicieron pagos de regalías por 982 millones de dólares en 2015 y 1,130 millones de dólares en 2016, según muestran las cuentas de la empresa.

Bajo la estructura revisada, Swoosh y otras marcas comerciales se habían transferido de la filial de Bermuda a una nueva filial holandesa, Nike Innovate CV.



Las iniciales "CV" aparecen en repetidas ocasiones en los registros filtrados de Appleby y Estera, ofreciendo un vistazo a uno de los componentes más secretos y efectivos en estrategias de evasión de impuestos.

El 'CV' de Holanda –que significa "commenditaire vennootschap”, o sociedad de responsabilidad limitada– surge de una legislación que se remonta a la década de 1830, y en los últimos tiempos ha demostrado ser muy popular entre las multinacionales porque, si está configurada cuidadosamente, puede evitar pagar impuestos en Holanda y otros lugares.

En efecto, una CV que sea propiedad de socios por fuera de los Países Bajos puede ser completamente apátrida, y, por lo tanto, estar libre de impuestos. Muchas multinacionales estadounidenses, por lo tanto, crean holdings no holandeses que aceptan formar CVs holandesas.





He aquí cómo funciona: Según la ley holandesa, los beneficios obtenidos a través de una CV se consideran como si fueran creadas por los socios. Como tal, estas ganancias se han realizado fuera de los Países Bajos y no se pueden gravar allí. Mientras tanto, otros países ven las cosas de manera diferente. Ven las CVs holandesas como empresas regulares y consideran que los derechos impositivos pertenecen a los holandeses.

En círculos de evasión de impuestos, esta confusión es muy buscada y se conoce como un "desajuste híbrido".

Según un análisis de los datos de la balanza de pagos estadounidenses hecho por Gabriel Zucman, economista de la Universidad de California en Berkeley, el año pasado casi uno de cada seis dólares de ganancias obtenidas en el extranjero por multinacionales estadounidenses se logró –al menos sobre el papel– a través de filiales holandesas.



ICIJ revisó los informes bursátiles de las 500 multinacionales más grandes de Estados Unidos que cotizan en bolsa, utilizando los datos disponibles en junio de 2017 y encontró 214 subsidiarias que se formaron como CVs holandesas. Nike tiene actualmente 11 subsidiarias CV.

Los reguladores están rezagados

A pesar de la resistencia inicial de los Países Bajos, la Unión Europea adoptó este año una directiva que exige a los estados miembros que ajusten sus leyes fiscales para combatir las estructuras de evasión más agresivas, incluidas las que impliquen a las CVs, para 2022 a más tardar.

El Ministerio de Finanzas holandés dijo que esperaba publicar un proyecto de ley el próximo año con vistas a la entrada en vigor de las nuevas normas a partir de 2020.

A fines de 2016, el ministerio instó a sus homólogos de otros estados miembros de la Unión Europea a retrasar las reformas debido a los grandes estragos que probablemente causarían en la economía holandesa, donde el gobierno estima que 77,660 empleos están vinculados a multinacionales estadounidenses que fueron atraídas a los Países Bajos por la posibilidad de desarrollar estructuras tributarias utilizando CVs.

"La pérdida de las ventajas proporcionadas por esta estructura haría a los Países Bajos menos atractivos para las multinacionales estadounidenses que la usan", dijo el ministerio a ICIJ en un comunicado.



"Sin cambios simultáneos en las tasas impositivas, se pueden perder puestos de trabajo a medida que las empresas trasladan sus funciones de oficina central a lugares alternativos donde pueden establecer una estructura de “desajuste híbrido” o a países de bajos impuestos".



Otras compañías

A pesar de la probabilidad de una nueva legislación para frenar el uso de CVs en la planificación fiscal, estas siguen siendo populares entre las multinacionales estadounidenses.

El proveedor de servicios de transporte privado Uber ha establecido una CV holandesa con la ayuda de Appleby (posteriormente Estera), al igual que el grupo de almacenamiento de datos NetApp. Para 2014 y 2015, la CV de NetApp obtuvo ganancias por regalías del orden de 1,100 millones de dólares por las cuales no pagó impuestos.

En los últimos dos años Tesla le ha pedido a la oficina de Appleby en la Isla de Man –un paraíso fiscal a unas 5,100 millas de su sede en Palo Alto, California– que lleve actas de las reuniones para su nueva CV.



Cuando se le preguntó si estas reuniones se llevaban a cabo en la Isla de Man, si el CV de Tesla tenía derechos sobre cualquiera de los valiosos bienes intangibles del fabricante de automóviles y dónde presentaba la CV sus declaraciones de impuestos, Tesla no quiso hacer comentarios específicos. En cambio, un vocero dijo en un comunicado: "No solo cumplimos totalmente con la ley, sino que Tesla no ha obtenido ningún beneficio fiscal [de su CV]".

NetApp se negó a hacer comentarios, al igual que Uber, que todavía no ha logrado obtener un beneficio de su estructura fiscal, ya que gasta las ganancias en su expansión.

Cuando se le preguntó si Nike Innovate CV presenta declaraciones de impuestos en algún país o si de hecho es apátrida, Nike no quiso hacer ningún comentario.

En un comunicado, Nike dijo: "Garantizamos rigurosamente que nuestras declaraciones de impuestos están totalmente alineadas con la forma en que manejamos nuestro negocio, las inversiones que hacemos y los empleos que creamos".





Desde que se cambiaron los derechos de propiedad de Swoosh y otras marcas registradas de la filial de Bermuda a la sociedad holandesa, la cantidad de efectivo offshore de Nike ha seguido creciendo. A fines de mayo de 2017, había alcanzado más de 12,000 millones de dólares. Estas ganancias acumuladas han sido gravadas a menos del 2% por las autoridades tributarias extranjeras –y nada en lo absoluto en Estados Unidos.

Mientras tanto, Parker, el director ejecutivo de Nike, ha seguido prosperando. Durante los últimos seis años recibió una compensación por un total de casi 144 millones de dólares, en parte por aumentar las ganancias y mantener los impuestos bajos. El presidente del comité de compensación que establece el salario de Parker es el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, cuya compañía ha sido igualmente agresiva en la reducción de impuestos.



En su conferencia telefónica con Wall Street a fines de septiembre de 2017, Parker una vez más sonó positivo. "Estamos muy optimistas sobre lo que se avecina", dijo.

Y una vez más, a los analistas de Wall Street se les dijo que Nike había revisado a la baja su pronóstico de la tasa impositiva efectiva de la compañía multinacional.

Tres meses antes, Nike había predicho que terminaría su año fiscal en mayo de 2018 con una tasa entre 16% y 18%. Desde entonces, explicaron los ejecutivos, las expectativas se habían alterado. El nuevo rango probable era del 15% al 17%.

*Contribuyó a este artículo: Helena Bengtsson

