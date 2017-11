Ganancias producidas por miles de clásicos musicales de EEUU se esconden offshore para esquivar impuestos

1 DISCO INFERNO THE TRAMMPS 930199.54

2 TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS JOHN DENVER 578162.83

3 SOMEBODY TO LOVE JEFFERSON AIRPLANE 531515.19

4 BRING ME TO LIFE EVANESCENCE 530459.78

5 PARALYZER FINGER ELEVEN 426037.16

6 WHATEVER IT TAKES LIFEHOUSE 348845.54

7 MY IMMORTAL EVANESCENCE 296404.31

8 LET'S WORK TOGETHER CANNED HEAT 288257.00

9 BECAUSE OF YOU KELLY CLARKSON 267747.60

10 BROKEN LIFEHOUSE 251577.84

11 AMAZED LONESTAR 239524.73

12 LOUIE LOUIE THE KINGSMEN 226950.46

13 LEAVING ON A JET PLANE JOHN DENVER 224426.98

14 WITH ARMS WIDE OPEN CREED 194494.23

15 RISE ABOVE THIS SEETHER 191231.00

16 HANGING BY A MOMENT LIFEHOUSE 173734.59

17 DOWN ON THE FARM TIM MCGRAW 169577.60

18 LAST RESORT PAPA ROACH 166252.90

19 SOAK UP THE SUN SHERYL CROW 162327.11

20 IF IT MAKES YOU HAPPY SHERYL CROW 157312.65

21 THE MIDDLE JIMMY EAT WORLD 151254.00

22 YOU AND ME LIFEHOUSE 147553.06

23 I WANNA MAKE YOU CLOSE YOUR EYES DIERKS BENTLEY 144186.00

24 HIGHER CREED 142647.43

25 MONSTER MASH BOBBY PICKETT 141824.18

26 FAKE IT SEETHER 141201.00

27 THIS MASQUERADE LEON RUSSEL 137312.40

28 THE TWIST CHUBBY CHECKER 118976.20

29 A LITTLE MORE COUNTRY THAN THAT EASTON CORBIN 117524.00

30 IT'S FIVE O CLOCK SOMEWHERE ALAN JACKSON 113478.69

31 BODIES DROWNING POOL 112978.64

32 GOING UNDER EVANESCENCE 105840.36

33 WHAT ABOUT NOW DAUGHTRY 103744.00

34 CALL ME WHEN YOU'RE SOBER EVANESCENCE 99927.00

35 FIRST TIME LIFEHOUSE 99708.00

36 SWEETNESS JIMMY EAT WORLD 98684.00

37 COUNTRY SONG SEETHER 92502.93

38 TRY TO STOP YOU LEAVING DIERKS BENTLEY 91402.00

39 BABY BABY AMY GRANT 91110.69

40 BREAKDOWN SEETHER 89591.00

41 ALL I WANNA DO SHERYL CROW 88330.82

42 I GOTTA GET TO YOU GEORGE STRAIT 85575.00

43 FEEL THAT FIRE DIERKS BENTLEY 85036.00

44 EVERYDAY IS A WINDING ROAD SHERYL CROW 81140.70

45 SUPERSTAR THE CARPENTERS 78857.00

46 FELT GOOD ON MY LIPS TIM MCGRAW 76610.47

47 THE HOUSE IS ROCKIN' STEVIE RAY VAUGHAN 69741.00

48 I COULD FALL IN LOVE SELENA 68387.05

49 THANK GOD I'M A COUNTRY BOY JOHN DENVER 62505.16