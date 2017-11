Empresas propiedad del Kremlin hicieron importantes inversiones en Twitter y Facebook

Un importante inversionista en Twitter y Facebook tenía vínculos financieros con dos empresas propiedad del gobierno ruso conocidas como instrumentos para operaciones sensibles del Kremlin, según muestran documentos recién revelados.

Los registros demuestran que una de las empresas propiedad del Kremlin, VTB Bank, envió discretamente 191 millones de dólares a un fondo de inversión, DST Global, que utilizó el dinero para comprar una gran participación en Twitter en 2011. También muestran que una filial del gigante energético Gazprom, también propiedad del Kremlin, financió fuertemente a una compañía offshore que se asoció con DST Global en una gran inversión en Facebook.



El fundador de DST Global, el multimillonario ruso Yuri Milner, y otros socios en los arreglos, obtuvieron grandes ganancias cuando vendieron sus participaciones poco después de la oferta pública inicial de Facebook en 2012 y de Twitter en 2013.

No hay ninguna indicación de que el Kremlin obtuviera influencia alguna sobre Twitter o Facebook o recibiera información privilegiada sobre las empresas como resultado de las inversiones asociadas con Milner. Pero las revelaciones muestran que, años antes de que Rusia interviniera en las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos, el Kremlin tenía intereses financieros en los medios sociales estadounidenses.

Estas revelaciones surgen en momentos en que el Congreso está investigando el papel de los gigantes estadounidenses de la tecnología en la difusión de noticias falsas por parte de Rusia durante la exitosa campaña para la presidencia de Donald Trump.

Es de conocimiento público que Milner hizo grandes inversiones en Twitter y Facebook. Lo que no se conocía era la relación del gobierno ruso con las inversiones.

Facebook y Twitter dijeron que habían revisado adecuadamente las inversiones de Milner.

Los detalles de los vínculos del Kremlin con los acuerdos se descubrieron durante una investigación conjunta del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), The New York Times, la BBC y otros medios de comunicación aliados, incluyendo a Univision Noticias. Es un nuevo capítulo tras la filtración de los conocidos Papeles de Panamá.



El esfuerzo informativo se basó en documentos públicos contenidos en los registros corporativos de la Isla de Man, documentos de los Papeles de Panamá de 2016 y nuevos registros confidenciales obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung.

En respuesta a las preguntas del ICIJ y sus socios, Milner dijo que las inversiones que su empresa hace, incluyendo los tratos con Twitter y Facebook, siempre se han basado en méritos comerciales y no tienen nada que ver con la política.

Milner reconoció que VTB, el banco ruso, era uno de los socios que contribuyó a financiar la inversión en Twitter, además de una inversión de DST Global en el sitio chino de comercio electrónico JD.com. Dijo que menos del 5% del financiamiento de inversión de su empresa provino de instituciones estatales rusas.

Hizo hincapié en que VTB Bank era un inversionista pasivo en el acuerdo de Twitter realizado por su fondo de inversión, DST Global. Dijo que el banco ruso, al igual que todos sus socios inversionistas, no obtuvo ningún control sobre los vehículos de inversión de Twitter o de DST Global.

Milner dijo que no conocía de ningún posible vínculo financiero entre la subsidiaria de Gazprom y DST Global hasta que ICIJ y sus socios se pusieron en contacto con él para hacerle preguntas a mediados de septiembre.

Señaló que los acuerdos con Twitter y Facebook sucedieron durante un período de mejores relaciones diplomáticas entre Rusia y Estados Unidos.



"Era un momento diferente", dijo Milner en una entrevista con The New York Times. "Jamás se me ocurrió entonces que VTB Bank no era simplemente otro inversionista para nosotros".

Grandes jugadores

Gazprom es la mayor empresa estatal de Rusi, y VTB es el segundo banco más grande de Rusia. Las preguntas acerca de sus vínculos con las inversiones en medios sociales estadounidenses son sensibles a causa de la polémica historia de las empresas y los vínculos con el líder ruso Vladimir Putin y otros funcionarios del Kremlin.

El gobierno de Estados Unidos sancionó a VTB en 2014 en respuesta a la invasión rusa de Crimea. DST Global había vendido su participación en Twitter para ese momento.

La filial de Gazprom vinculada a la inversión de Milner en Facebook — Gazprom Investholding — fue administrada por más de una década por Alisher Usmanov, un multimillonario uzbeko con conexiones políticas.

Además de administrar la filial estatal, Usmanov ha sido un importante inversionista privado. Ha desarrollado intereses personales en varias industrias, incluyendo la asociación con Milner en los acuerdos con Facebook y Twitter y otras inversiones en el sector de la tecnología.

El Kremlin ha utilizado a Gazprom Investholding para "acuerdos políticos o estratégicamente importantes", le dijo a The New York Times Ilya Zaslavskiy, asesor de Kleptocracy Initiative, un proyecto del Instituto Hudson, un grupo de estudio conservador con sede en Washington DC. Es un "poderoso instrumento político y económico".



VTB también es un conocido jugador en el sistema político ruso. El presidente de VTB, Andrei Kostin, es aliado de Putin.

"Por una parte, es un banco, por otra, es un instrumento del Kremlin", le dijo a ICIJ Sergey Aleksashenko, un experto bancario ruso de la Institución Brookings quien estuvo en la junta directiva de VTB en la década de 1990. "Lo que el Kremlin quiere, VTB lo hace".

En respuesta a las preguntas de ICIJ y sus socios, VTB confirmó que había invertido en Twitter a través de la empresa DST Global, de Milner. VTB dijo que había "vendido su participación en la compañía con cierta ganancia, lo cual fue una transacción exitosa para nosotros". VTB se llamó a sí misma un "banco puramente comercial", y afirmó que "nunca hemos hecho acuerdos por motivos políticos".

Milner enfatizó que VTB cotiza en la bolsa de Londres y previamente ha tenido asociaciones de inversión pública en Silicon Valley.

En una declaración por correo electrónico, un vocero de Gazprom Investholding confirmó que le había concedido préstamos a una compañía offshore llamada Kanton Services, la cual, según los registros analizados por ICIJ, era accionista en los vehículos de inversión utilizados por DST Global en los acuerdos con Twitter y Facebook. El vocero dijo que "ningún funcionario ruso estuvo involucrado en estos préstamos".



Una estrella en ascenso

Durante años, Milner ha sido conocido como un hombre de negocios con una gran habilidad para conectar grandes inversionistas con una amplia gama de compañías tecnológicas prometedoras — y ha ganado miles de millones para los inversionistas que se han sumado a sus acuerdos, confiando en que él haga apuestas inteligentes con su dinero.

Milner, de 55 años de edad, nació en Moscú y estudió en la Escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania en la década de 1990. Eventualmente regresó a casa para lanzar una serie de inversiones que lo catapultaron a la cima de la élite empresarial rusa.

En 2001, aprovechó el estallido de la burbuja de las 'puntocom' para convertirse en el director ejecutivo de Mail.ru, una empresa de internet en apuros. Bajo el liderato de Milner, la compañía se convirtió en el principal proveedor de correo electrónico de Rusia y la empresa tecnológica más importante de ese país.



En 2005, Milner formó la empresa tecnológica Digital Sky Technologies. Tres años más tarde se asoció con Usmanov, uno de los hombres más ricos de Rusia. Usmanov se convirtió en uno de los principales accionistas de DST Global, el fondo de inversión establecido por Milner en 2009.

Muy pronto, Milner puso la mira en mayores negocios en Estados Unidos.

Inversiones en Facebook

Mientras evaluaba la inversión en Facebook a principios de 2009, Milner se hizo amigo del fundador de Facebook Mark Zuckerberg. Sus inversiones en la empresa de Zuckerberg más adelante ese año lo lanzaron a la fama en un Silicon Valley que aún sufría los efectos de la crisis financiera.

Milner ha dicho que su estrategia de rehusarse a aceptar puestos en las juntas o derechos al voto en las compañías en las que DST Global invierte le permite invertir dinero en la competencia sin crear conflictos de interés. En cuanto a invertir en Facebook, Milner le dijo a Forbes que esta estrategia "enviaba un fuerte mensaje de que no estamos buscando influir en las operaciones de Facebook".

Entre 2009 y 2011, Milner administró una serie de inversiones en Facebook, utilizando tanto su empresa tecnológica Mail.ru como su fondo de inversión DST Global para adquirir una porción mayor de la plataforma de redes sociales.

Las inversiones de Usmanov en las empresas de Milner lo convirtieron en un socio clave en estos acuerdos. La participación de DST Global y Mail.ru en Facebook presuntamente aumentó hasta los 7,000 millones de dólares aproximadamente, lo cual hizo de las empresas de Milner el segundo mayor grupo de accionistas externos de Facebook.



Durante la histórica oferta pública inicial de Facebook el 18 de mayo de 2012, los deslumbrantes rendimientos que lograron los inversionistas de la red social llegaron a los titulares. Cuatro días después de la salida a bolsa, una filial de DST Global vendió más de 27 millones de acciones de Facebook, generando aproximadamente 1,000 millones de dólares, de acuerdo con documentos presentados ante la SEC.

En una entrevista, Milner confirmó que Kanton Services era un inversionista en uno de los vehículos de DST Global que compró acciones en Facebook. Milner dijo que su empresa había hecho una investigación rigurosa de Kanton Services antes de aceptarla como socio. Incluso aunque Kanton recibiera dinero del gobierno ruso, dijo Milner, no sería posible saber si ese dinero había llegado a Facebook, porque Kanton podía haber usado otras fuentes de financiamiento para esa inversión.

En respuesta a una pregunta de ICIJ y sus socios sobre la relación de Kanton Services con el acuerdo con Facebook, Gazprom Investholding afirmó que sus préstamos a Kanton "se concedieron para fines corporativos generales".

"Kanton estaba recibiendo apoyo de Gazprom", dijo David Zweighaft, un contador forense radicado en Nueva York, quien ha trabajado para la firma contable Deloitte y como contratista del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Zweighaft analizó documentos clave a solicitud de ICIJ.



Un vocero de Facebook hizo hincapié en que DST Global no tenía ningún control sobre la compañía. "Vale la pena mencionar que, como inversionista pasivo, la propia DST no tenía derecho al voto o un puesto en la junta", dijo Facebook en una declaración. "La inversión se hizo hace ocho años y, desde entonces, DST Global ha vendido todas sus tenencias en Facebook — su participación concluyó hace cinco años cuando salimos a bolsa".

Kanton Services es una compañía con varios vínculos con Usmanov. Los registros filtrados revisados por ICIJ indican que todas las acciones de Kanton eran propiedad, al menos hasta el año 2009, de un gerente de inversiones llamado Leon Semenenko, quien es conocido como socio comercial de Usmanov.

Rollo Head, un vocero de Usmanov, dijo que Usmanov "ha sido un inversionista muy exitoso en activos rusos e internacionales utilizando una combinación de fondos propios y prestados".

Head dijo que ninguna de las inversiones de Usmanov en Facebook y JD.com utilizó dinero prestado por instituciones estatales. Como inversionista pasivo en los acuerdos de Milner, dijo el vocero, Usmanov no tenía control sobre los fondos de DST o sus inversiones subyacentes.

El acuerdo con Twitter

Además de su presencia en el acuerdo de Milner con Facebook, Kanton Services también jugó un papel en sus inversiones en Twitter.



En julio de 2011, VTB invirtió al menos 191 millones de dólares a cambio de la mayoría de las acciones en DST Investments 3, un vehículo de inversión radicado en la Isla del Hombre, según registros públicos del registro corporativo de la Isla de Man.

Ese mismo mes, Milner utilizó DST Investments 3 para financiar casi la mitad de la participación de DST Global en Twitter. Kanton Services también era accionista en DST Investments 3, pero parece haber aportado poco dinero al acuerdo.

Sin embargo, los registros muestran que, varios meses de la oferta pública inicial de Twitter a finales de 2013, VTB transfirió la mayor parte de sus acciones en DST Investments 3 a Kanton Services.

Un vocero de DST Global declinó proporcionar información específica sobre los arreglos que Kanton Services pueda haber tenido con VTB.

En una declaración, un vocero de Twitter dijo que DST Global es "una entidad muy conocida en Silicon Valley" y que la compañía de medios sociales había revisado a todos sus inversionistas.

La empresa "startup" de Kushner

Las inversiones de Milner en empresas estadounidenses no se han limitado a las grandes empresas de Silicon Valley.

En 2015, Milner fue uno de los inversionistas de alto perfil en Cadre, una firma de tecnología de bienes raíces con sede en Nueva York cofundada por Jared Kushner, el yerno y asesor de Donald Trump. La compañía fue fundada en 2014 por Kushner y su hermano Joshua junto con otro empresario.



Milner dijo que él invirtió 850,000 dólares de su propio dinero. Dijo que ninguno de los fondos provino de DST Global.

Con grandes rondas de financiación de inversionistas externos, el negocio de Kushner creció hasta un valor reportado de 800 millones de dólares.

Milner dijo que conoció a Jared Kushner una vez, en una conferencia, y que no ha vuelto a hacer otras inversiones en Cadre. Dijo que su participación en la compañía del yerno del presidente "no era diferente" a otras inversiones que había hecho — que se trataba de negocios, no de conexiones políticas.

Dijo que cuando era joven su padre le dijo: "Por favor, no te metas en la política".

"Y como pasé casi toda mi vida en la Unión Soviética", dijo Milner, "era mi principio en aquel momento, y ahora".