El proyecto de ley de salud de los republicanos en el Senado insiste en recortar la cobertura a los más vulnerables

Senadores republicanos presentaron este jueves el proyecto de ley que busca sustituir al Affordable Care Act, la ley de salud vigente conocida como Obamacare, que han estado reescribiendo en secreto. Tiene un total de 142 páginas y ya ha sido publicado en internet.

Entre los cambios más llamativos resaltan los dramáticos recortes al programa de Medicaid, la eliminación del mandato individual que obliga a tener seguro médico si no se quieren pagar multas y las protecciones para aquellos con enfermedades preexistentes. Además, elimina los fondos para Planned Parenthood (la red de clínicas que ofrece servicios de salud reproductiva a millones de mujeres) y da libertad a los estados para incluir en sus coberturas los beneficios esenciales establecidos por Obamacare.



La ley del Senado mantiene la estructura de la que aprobó la Cámara de Representantes el mes pasado, pero incluye algunos ajustes que la vuelven más moderada, pues crea un nuevo sistema de créditos de impuestos federales para ayudar a las personas a comprar su seguro médico. La Oficina del Presupuesto del Congreso (CBO) determinó que 23 millones de personas perderían su cobertura en una década con este proyecto.



Para muchos de los republicanos, esta será la primera vez que leen la ley. El senador republicano Mike Lee, por ejemplo, aseguró a principios de esta semana que a pesar de formar parte del comité que fue nombrado para modificar la ley, no la había visto.

Hace pocos días, el presidente Donald Trump dijo que la ley que estaba siendo discutida en el Senado era "cruel" y pidió a los republicanos trabajar en una versión más "generosa". Se trata de una legislación bastante impopular: una encuesta dada a conocer a finales de mayo reveló que solo 20% de los votantes aprueban la ley de salud propuesta por los republicanos. Los expertos en políticas de salud resaltan que esta nueva versión no resuelve las fallas de Obamacare y que deja desprotegida a la población más vulnerable: los enfermos, los discapacitados, los ancianos, las mujeres y los más pobres.



La ley también elimina los impuestos que estipuló el Affordable Care Act a los más ricos: los mismos dólares que se le restarán al Medicaid, el programa de salud que garantiza el acceso a la salud de 75 millones de estadounidenses.

"Combatiremos esa ley"



La demócrata Nancy Pelosi reaccionó condenando el proyecto de ley y diciendo que no solo impactará de manera negativa el acceso de las personas a los servicios de salud, sino que también será malo para la economía del país. La líder de la minoría en el Senado también aplaudió la unidad de los demócratas para combatir el proyecto de ley que, según ella, va contra las familias. "Combatiremos esa ley".



El líder de la mayoría en el Senado Mitch McConell insistió en que Obamacare estuvo mal en el pasado y está mal ahora, y criticó a los demócratas por no trabajar en un proyecto bipartidista. "Liberaremos a los estadounidenses de Obamacare".

Por su parte, el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Chuck Schumer, destacó que la ley que pretenden aprobar los republicanos no necesariamente dará cobertura suficiente a quienes tengan enfermedades preexistentes. " La ley del Senado es un lobo vestido de oveja (...) Los estadounidenses no podrán pagar un seguro o los seguros a los que los estadounidenses podrán acceder no serán suficientes o no les darán la cobertura que necesitan".



Los senadores demócratas reclamaron más tiempo para debatir y revisar el proyecto, denuncian que fue discutido en secreto. Mientras, los republicanos ejercen presión para que sea aprobado la próxima semana.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, insistió en que el sistema está colapsando: "Hicimos una promesa de que derogaríamos Obamacare".

Y desde una reunión, el presidente Trump aseguró que le parece "muy bueno" el debate que se da en el Senado.