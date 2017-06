La nueva propuesta de Trump -revocar Obamacare ya, reemplazarlo después- deja sin cobertura a 32 millones de personas

Revocar Obamacare primero, reemplazarlo después. Esa es la nueva sugerencia de Trump ante las dificultades que enfrentan los senadores republicanos para aprobar el proyecto de ley de salud, cuya votación fue postergada para después del receso del 4 de julio ante la falta de apoyo dentro del seno del partido.

“Si los senadores republicanos no pueden aprobar lo que están escribiendo, entonces deberían REVOCAR de inmediato, y REEMPLAZAR en una fecha posterior”, tuiteó a primera hora de la mañana del viernes.



If Republican Senators are unable to pass what they are working on now, they should immediately REPEAL, and then REPLACE at a later date!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2017