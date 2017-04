La lucha por el acceso a la salud en California de un joven beneficiario de DACA

Treinta minutos bastaron para cambiarle la vida a Gerson Cortés. Un ingreso en la sala de emergencias por un simple dolor de estómago en 2014, terminó con un diagnóstico de leucemia para este joven que llegó a Estados Unidos a los cinco años de edad junto a su madre, y que hoy se beneficia del Deferred Action for Childhood Arrivals, que en California lo vuelve elegible para aplicar a Medi-cal.

“Me siento afortunado de haber podido aplicar. El tipo de leucemia que tengo se puede controlar, pero no curar, por eso es muy importante para mí mantener mi seguro médico”, cuenta Cortés, estudiante de antropología de la California State University.



Nada más la quimioterapia cuesta unos 5,000 dólares al mes, por eso tiene miedo de las reformas que pueda implementar la administración de Trump.

“Si aplican esos cambios no sé si podré continuar con la quimioterapia, ir al oncólogo, etc. El miedo es no saber qué va a pasar”, admite al conversar con Grace Parra en el documental “¡Salud! Yes, Please!”, que será transmitido este domingo por Univision.

Pero trata de mantenerse positivo: “Tengo mucha energía para trabajar, para viajar. No quiero empezar a pensar que en dos años ya se acabó todo. Solamente deseo vivir mi vida”. Y por cumplir ese anhelo, lucha todos los días.