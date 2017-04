No hay ningún latino abiertamente gay en el Congreso, Raymond Meza quiere cambiar eso

"Cuando estaba creciendo no había funcionarios electos que hubieran salido del clóset y fueran latinos", dijo Raymond Meza a Univision Noticias. "No había nadie que fuera como yo, que hubiera pasado experiencias similares en la vida a las mías", agregó.

Meza lanzó en diciembre su candidatura para buscar un asiento en el Congreso por el distrito 34 que está conformado por dos tercios de hispanos. Lo hizo frente a la casa donde su familia ha vivido por tres generaciones en Montecito Heights, en el corazón de Los Ángeles, California.

El californiano busca llenar la vacante que dejó Xavier Becerra al convertirse en Fiscal General de California, después de la designación de Kamala Harris para el Senado. Las elecciones se realizarán este martes y en ellas se enfrentará a otros 22 candidatos, entre ellos 18 demócratas, en una lista que incluye a un exayudante de Barack Obama en la Casa Blanca, al hijo de un ex candidato presidencial y a un fiscal del condado de Los Ángeles, según reporta LGBT Nation . Los dos con mayor votación se medirán nuevamente el 6 de junio.



Meza encabezó hace cuatro años la "Pelea por los 15 dólares (Fight for $15)" de salario mínimo en el condado de Los Ángeles.

Cortesía Raymond Meza.

Meza trabaja en el sindicato Service Employees International Union desde hace casi una década, y hace cuatro años encabezó la "Pelea por los 15 dólares (Fight for $15)" de salario mínimo en el condado de Los Ángeles.

"Tengo experiencia construyendo movimientos sociales populares de base, formando a las personas sobre cómo hablar con sus compañeros de trabajo, vecinos y miembros de la comunidad sobre los problemas que afectan sus vidas", señaló.

Meza llegó al trabajo sindicalista y a la política, a través de su temprano activismo por los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT). "Venía luchando con esos pensamientos que pasaban por mi mente, de por qué me sentía atraído a otros hombres, y me di cuenta de que era gay. El primer día de high school, a la edad de 15 años, salí del closet y decidí vivir mi vida sintiéndome cómodo con lo que soy", dice.



Meza recuerda que la gente lo aceptó. No lo discriminaron, ni lo acosaron. Pero sabe que fue privilegiado y que todavía hay muchas personas en el país que no tienen la misma experiencia. También recuerda haber tenido conciencia desde ese mismo momento de que por su orientación sexual no era una persona igual bajo la ley.



"De allí es que saqué mi pasión por la justicia social. Quiero asegurarme de que todos tengan la oportunidad en nuestra sociedad de ser quienes son. Se necesitan más modelos para que la juventud de este país pueda ver que sin importar cuál es tu identidad, raza, sexualidad o género, es posible alcanzar tu potencial", comentó.

Latinidad

Para Meza, la diversidad es este momento "está bajo ataque", y esa es una de las razones por las que la convertido en una bandera de su campaña , junto al acceso a los servicios médicos, los asuntos LGBT y la inmigración. "El presidente Trump ganó una campaña basada en el odio. Fue misógino, racista, homofóbico, esa fue la clase de diálogo que creó", comentó.



"Mis bisabuelos dejaron México por la Guerra Civil desde Chihuahua. Lo que ellos experimentaron lo viven muchas familias que cada día tratan de venir a este país como refugiados. El presidente quiere crear una prohibición para personas que están dejando atrás muerte y guerra y mi familia pasó por mucho de eso. Jamás lo olvidaré", mencionó.