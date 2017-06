Los nuevos semáforos de Madrid, símbolo contra la homofobia

La fuerza de la convicción: Matilde Hidalgo Procel (1889-1974), Ecuador

Quería estudiar medicina, pero las leyes ecuatorianas de principios del siglo XX se lo impedían: las mujeres no podían matricularse. Matilde decidió que había que acabar con esa absurda norma y apeló al rector de la universidad, que finalmente la dejó registrarse. Fue la primera mujer médico del país (al menos oficialmente) y se graduó con las mejores notas de la promoción. En 1924 quiso votar y no pudo, también por ser mujer, y se levantó contra esta desigualdad que no acabó hasta 1929. Matilde fue la primera mujer en ostentar un cargo público en Ecuador. Foto: Public Domain | Univision

