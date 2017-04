Prominente oftalmólogo de Florida es declarado culpable de fraude masivo a Medicare

Un prominente médico ocular de Florida acusado de corrupción política fue declarado culpable el viernes de todos los cargos en un juicio por fraude a Medicare, aumentando las posibilidades de que los fiscales federales pudieran presionarlo para que testifique contra el senador demócrata Bob Menéndez a cambio de una sentencia más leve.

El doctor Salomón Melgen enfrenta de 15 a 20 años de prisión por 67 cargos en su contra, incluyendo fraude en la atención médica, presentación de reclamaciones falsas y falsificación de registros en los archivos de los pacientes, a menos que ofrezca o acepte un acuerdo antes de su sentencia, programado para el 14 de julio en un juzgado de Nueva Jersey.



A Melgen se le acusa de supuestamente sobornar al senador a cambio de favores, incluida la intervención en una disputa de facturación con Medicare. Menéndez niega estar implicado en cualquier falta.



El médico especialista en retinas nacido en República Dominicana, de 62 años, recaudó más dinero de Medicare que cualquier otro médico de la nación - $21 millones - a la altura del fraude en 2012.

El diario West Palm Beach Post revela que Melgen se mantuvo estoico sin mostrar ninguna reacción cuando escuchó la palabra “culpable” decenas de veces y tampoco reaccionó cuando fue esposado por agentes federales para trasladarlo a la cárcel donde esperará la sentencia final.



