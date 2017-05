Inmigrantes en EEUU toman las calles el 1 de mayo exigiendo más derechos y menos deportaciones

Miles de personas marcharon este lunes en calles de todo el país para denunciar los arrestos del gobierno de Donald Trump a los indocumentados y abogar por los derechos de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos.

En Nueva York, por ejemplo, decenas de manifestantes exigieron respetar a la comunidad. "Queremos un cambio porque hay mucho racismo, muchas cosas malas que está haciendo este presidente", dijo a Univision Fabiano Mendoza, un mexicano que ha vivido en Nueva York por 22 años, y que este lunes protestó en el sur de Manhattan.

Una protesta en Chicago, similarmente, fue convocada por un centenar de organizaciones bajo el lema "Chicago no se deja".

En esa manifestación participó la dueña del restaurante Don Churro, María Molina, quien expresó que al presidente Trump “le diría que espero que Dios toque su corazón y que se ponga en nuestros zapatos (porque) no es fácil ser inmigrante”.

Al otro lado del país, miles de trabajadores y sus familias marcharon por el centro de Los Ángeles, California, para denunciar las políticas migratorias de la administración de Trump. Aunque las autoridades no daban una cifra oficial de participantes, los organizadores estimaron una asistencia de entre 30,000 y 50,000 personas en esa ciudad.

“Necesitamos líderes que nos quieran unir, no dividir”, dijo en esa protesta uno de los exalcaldes de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, al corresponsal de Univision Jaime García.



Violencia en Portland

En la ciudad de Portland, en Oregon, las protestas se tornaron violentas.



La policía trata de dispersar a gente que participa en un mitin por el Día Internaiconal del Trabajo en el centro de Portland, Oregon, el lunes 1 de mayo de 2017. Associated Press

"Anarquistas destruyeron un carro de policía, dañaron numerosas ventanas y propiedades, empezaron fuegos, atacaron a la policía", anunció el departamento de policías de Portland en Twitter, agregando que arrestaron a más de dos docenas de manifestantes.

La policía informó a las personas que asistieron a la marcha que abandonaran el área o serían detenidas, después de que cancelara un permiso para el evento por los actos de vandalismo. No quedó claro de inmediato si alguna persona resultó herida.

Otra marcha en el norte del país —esta convocada en Milwaukee, Wisconsin, como el Día Sin Latinos, Inmigrantes y Refugiados— se llevó a cabo sin contratiempos. Allí los manifestantes repudiaron la gestión del sheriff David Clarke, quien se opone a las ciudades santuario y ha solicitado un contrato 287g con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).



Se unen Arizona, Texas y Florida

Y en el sur de Estados Unidos, estados repletos de hispanos como Arizona, Texas y Florida también se unieron a la protesta nacional.

En Phoenix, decenas de organizaciones reclamaron más derechos y terminaron la jornada con una fiesta musical en el centro de la ciudad. “No a la construcción del muro, no a la militarización de la frontera, no al bloqueo a los musulmanes, no a la criminalización de las personas de color”, exclamó la dominicana Estefany Cott, a Univision al explicar sus motivos.

Por otra parte, cientos de manifestantes de distintas regiones de Texas llegaron a la capital, Austin, para exigirle al gobernador Greg Abbott que no firme la medida SB4, una medida que prohibiría las jurisdicciones santuario en el estado.



Las protestas del Día Sin Inmigrantes llegaron hasta la mansión del gobernador de Texas

“Estamos en pie de lucha para evitar las redadas”, dijo el inmigrante Félix Jiménez, del Proyecto Defensa Laboral, en las afueras de la mansión del gobernador. “Queremos que ellos vean que nosotros trabajamos y construimos para la nación y la economía”.

En Miami, Florida, una madre mexicana leyó ante decenas de manifestantes una carta en la que le pedía a los inmigrantes que luchen por sus derechos.



“Y si van a construir el muro, que lo hagan”, afirmó Armandina Olivares durante la protesta en la ciudad de Homestead, al sur de Florida. “Nosotros somos fuertes y poderosos para saltar el muro. Dios nunca nos cerrará la puerta de la esperanza y por eso, los incito a gritar con todas las fuerzas: ¡Sí se puede!”.