Dreamers denuncian que su solicitud de renovación de DACA fue rechazada por una demora del correo postal

Sus abogados defienden que los jóvenes enviaron la petición dentro de plazo y piden al Gobierno que vuelva a considerar su decisión ya que no fue culpa suya.

Jóvenes indocumentados conocidos como dreamers aseguran que su solitidud de renovación de DACA fue rechazada por el Gobierno al llegar fuera de plazo porque los formularios fueron entregados tarde por los servicios de correo.

Abogados denunciaron que estos jóvenes que calificaron para la última prórroga de la Acción Diferida de 2012 (DACA), y que enviaron los formularios correspondientes dentro de la fecha exigida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), perderán sus permisos de trabajo porque la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) no procesará sus peticiones, reportó el diario The New York Times.



La agencia federal argumenta que las solicitudes llegaron fuera del plazo estipulado del 5 de octubre.





El diario citó el caso específico de 21 destinatarios de DACA que habían enviado sus solicitudes de renovación incluso con tres semanas de anticipación a la fecha de cierre de la ventanilla de recepción de formularios del programa, quienes fueron afectados por la demora en la entrega de sus correspondencias a la USCIS.

El representante demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, dijo en un comunicado que “debido al error de alguien que no hizo su trabajo, se está afectando a jóvenes inocentes”.

El jueves, en una rara admisión del problema, el servicio postal aceptó la culpa del problema. David A. Partenheimer, portavoz de la oficina de correos, dijo que hubo un "retraso temporal involuntario en el procesamiento del correo en el área de Chicago", reportó el Times.



A pesar de la excusa, la USCIS dijo que no se podía hacer nada más, y que las respuestas tomadas por la agencia eran “finales”.

"De acuerdo con las regulaciones de USCIS, una solicitud se considera recibida en la fecha que la dependencia recibe la solicitud", indicó Steve Blando, portavoz de la agencia federal en un comunicado. Blando agregó que la USCIS “no es responsable del servicio de correo que elija un individuo, ni de las demoras por parte de los proveedores de servicios de correo".

DACA fue activado por el gobierno del presidente Barack Obama en junio de 2012 y beneficia a unos 800,000 jóvenes indocumentados que llegaron siendo niños a EEUU (antes de cumplior los 16 años) y se les conoce como dreamers.

El programa otorgó un amparo temporal de deportación y una autorización de empleo renovable cada dos años.

Tras eliminar el programa, el gobierno de Donald Trump dijo que el futuro de los 800,000 dreamers que se beneficiaron de DACA está en manos del Congreso. El mandatario ha señalado que el legislativo es el único quien puede otorgarles un estatus legal de permanencia definitiva, pero exige que el proyecto que sea debatido y aprobado incluya dinero para construir el muro y para aumentar la seguridad fronteriza.

Luego de cancelar DACA, el DHS había advertido que solo procesaría las solicitudes recibidas antes del 5 de octubre.

Abogados de algunos afectados dijeron al periódico que sus clientes “hicieron lo correcto” al momento de enviar las solicitudes de reinscripción de DACA, y pidieron al gobierno reconocer el fallo y utilizar la discreción para procesar los envíos que se hicieron antes del 5 de octubre.



La USCIS dijo a Univision Noticias que recibió alrededor de 132,000 solicitudes de renovación de DACA de las 154,000 estimadas.