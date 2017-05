Cerca de 40 detenidos durante las manifestaciones del Primero de Mayo

Miles de personas marcharon este lunes en calles de todo el país para denunciar los arrestos del gobierno de Donald Trump a los indocumentados y abogar por los derechos de los trabajadores inmigrantes en Estados Unidos.

Las protestas —convocadas bajo lemas como el Día Sin Inmigrantes o May Day— se dieron en el marco del 1 de mayo, conocido como el Día Internacional del Trabajador. Pero los temas en las pancartas y las consignas de los manifestantes incluían todo tipo de mensajes, muchos de ellos en contra de las políticas del nuevo presidente. Pese a que la mayoría se desarrollaron con normalidad, cerca de 40 personas fueron detenidas en diferentes ciudades del país, la mayoría en Portland, Oregon.



En Nueva York decenas de manifestantes exigieron respetar a la comunidad inmigrante. "Queremos un cambio porque hay mucho racismo, muchas cosas malas que está haciendo este presidente", dijo a Univision Noticias Fabiano Mendoza, un mexicano que ha vivido en Nueva York por 22 años, y que este lunes protestó en el sur de Manhattan.



A una sola voz, miles de inmigrantes y activistas protestan contra las políticas migratorias de Trump



Una protesta en Chicago, similarmente, fue convocada por un centenar de organizaciones bajo el lema "Chicago no se deja".

En esa manifestación participó la dueña del restaurante Don Churro, María Molina, quien expresó que al presidente Trump “le diría que espero que Dios toque su corazón y que se ponga en nuestros zapatos (porque) no es fácil ser inmigrante”.

Al otro lado del país, miles de trabajadores y sus familias marcharon por el centro de Los Ángeles, California, para denunciar también las políticas migratorias de Trump. “Necesitamos líderes que nos quieran unir, no dividir”, afirmó allí Antonio Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles, en entrevista con el corresponsal de Univision Jaime García.



Fotos: Los inmigrantes que no trabajaron este 1 de Mayo para salir a protestar Chicago, Illinois.- Este lunes María Molina, de 68 años, dueña de Don Churro, no abrió como siempre a las 5 de la mañana. El cierre es para que ella y sus siete empleados puedan participar en la marcha del Día del Trabajo. "Vamos a participar para demostrar que se está cometiendo una injusticia con nuestra gente".



Tucson, Arizona.- "Estoy aquí porque me interesan los derechos de los inmigrantes y de eso se trata. Tengo un tío que emigró de El Salvador y tengo amigos mexicanos, apoyo el aporte de la comunidad inmigrante a este país", dijo Ruth Grumbline, una joven estadounidense de 18 años que cursa estudios Mexicoamericanos en la Universidad de Arizona.



Los Ángeles, California.- Carolina llegó a Los Ángeles desde México hace 12 años y este lunes decidió faltar al trabajo. Cuida a sus cinco hijos, es activista y trabaja como niñera, jardinera y limpiando casas. Teme que la detengan en una redada migratoria y que la deporten. "Yo le diría al presidente que nos diera una oportunidad de hacer una mejor vida, de estar legalmente aquí", explica.



Keansburg, Nueva Jersey.- "Un día que no trabajemos no nos vamos a quedar ni más pobres ni más ricos", subraya Cecilia Cruz desde uno de sus dos restaurantes de Rico Taco Mex. Cecilia es una mexicana indocumentada y dice, con orgullo, que le da trabajo a otros indocumentados.



Houston, Texas.- Freddy Avan, de 28 años, decidió cerrar este lunes su taller de mecánica automotriz en Houston para apoyar la protesta. "Todo lo que está pasando de alguna manera ha sido positivo porque ha hecho que la comunidad se una".



Homestead, Florida.- Francisco es un contador cubano criado en Puerto Rico que lleva 57 años en EEUU. Este lunes se unió a la marcha del Día Sin Inmigrantes en Homestead, una localidad del sur de Florida con una gran población inmigrante dedicada principalmente a la agricultura y la construcción. "Vengo con traje de militar porque ha llegado la hora de luchar para defender a los inmigrantes", asegura. Por su trabajo como asesor de impuestos, Francisco ha podido ver los problemas de los indocumentados."Muchos de ellos trabajan muy duro porque realmente pagan impuestos, Medicaid y el seguro social, pero hasta que no sean personas que están con papeles no pueden recibir beneficios", lamentó.

Foto: David Maris | Univision 0 Compartir

Episodios violentos

Al menos 25 personas fueron arrestadas en Portland por destrozos y enfrentamientos con la policía. Los detenidos, tres de ellos menores de edad, están acusados de disturbios, desordenes públicos, vandalismo, incendios provocados, vandalismo, robos y agresiones, según dijo la policía en un comunicado.

"Anarquistas destruyeron un carro de policía, dañaron numerosas ventanas y propiedades, empezaron fuegos, atacaron a la policía", según anunció el departamento de policía de Portland en Twitter.

Los manifestantes trataron de prender fuego a un comercio y dañaron un vehículo policial. La policía además canceló un permiso que había otorgado para la marcha e informó a los presentes que abandonaran el área o serían detenidas.



No quedó claro de inmediato si alguna persona resultó herida.

Escenas similares se vivieron en Olympia, Washington, cuando varios manifestantes vestidos de negro chocaron con las fuerzas del orden y provocaron destrozos. Al menos cinco negocios fueron vandalizados y nueve agentes "fueron golpeados por proyectiles en la cabeza, pero no sufrieron consecuencias graves porque tenían cascos", indicó Ronnie Roberts, jefe de la policía de Olympia.

En Seattle, en mismo estado, al menos cinco personas fueron detenidas.

Los manifestantes en Los Ángeles recorrieron las calles sin incidentes hasta que encontraron un pequeño grupo de seguidores del presidente Donald Trump, aunque solo se reportaron algunos insultos y pequeñas peleas.

En Nueva York, una docena de personas fue arrestada por desobediencia civil.

Se unen Arizona, Texas y Florida

Otra marcha en el norte del país —esta convocada en Milwaukee, Wisconsin, como el 'Día Sin Latinos, Inmigrantes y Refugiados'— se llevó a cabo sin contratiempos.

Allí los manifestantes repudiaron la gestión del sheriff David Clarke, quien se opone a las ciudades santuario y ha solicitado un contrato 287g con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Y en el sur de Estados Unidos, estados repletos de hispanos como Arizona, Texas y Florida también se unieron a la protesta nacional.



En Phoenix, decenas de organizaciones reclamaron más derechos y terminaron la jornada con una fiesta musical en el centro de la ciudad. “No a la construcción del muro, no a la militarización de la frontera, no al bloqueo a los musulmanes, no a la criminalización de las personas de color”, exclamó la dominicana Estefany Cott, a Univision al explicar sus motivos.

Por otra parte, cientos de manifestantes de distintas regiones de Texas llegaron a la capital, Austin, para exigirle al gobernador Greg Abbott que no firme la medida SB4, una medida que prohibiría las jurisdicciones santuario en el estado.



Las protestas del Día Sin Inmigrantes llegaron hasta la mansión del gobernador de Texas

“Estamos en pie de lucha para evitar las redadas”, dijo el inmigrante Félix Jiménez, del Proyecto Defensa Laboral, en las afueras de la mansión del gobernador. “Queremos que ellos vean que nosotros trabajamos y construimos para la nación y la economía”.

En Miami, Florida, una madre mexicana leyó ante decenas de manifestantes una carta en la que le pedía a los inmigrantes que luchen por sus derechos.

“Y si van a construir el muro, que lo hagan”, afirmó Armandina Olivares durante la protesta en la ciudad de Homestead, al sur de Florida. “Nosotros somos fuertes y poderosos para saltar el muro. Dios nunca nos cerrará la puerta de la esperanza y por eso, los incito a gritar con todas las fuerzas: ¡Sí se puede!”.