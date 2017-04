"Vuelve a tu país, pedazo de mierda": los mensajes racistas a un dreamer que posó con una playera que decía 'indocumentado'

Hace cuatro semanas Justino Mora, un 'dreamer' procedente de México, colgó una foto en las redes sociales de la plataforma proinmigrante Undocumedia. En ella posaba orgulloso con una playera que decía: "Soy indocumentado". Según contaba en el pie de foto, pretendía celebrar el Día nacional de la salida de las sombras de los inmigrantes sin papeles.

Pronto sus intenciones se vieron opacadas por una avalancha de mensajes de odio, amenazas de deportación e insultos que llegaron a su bandeja de entrada de Instagram y Facebook: "Vuelve a tu país, pedazo de mierda". "Espero que un escuadrón de la muerte venga a por ti". "¿El día de la salida? ¿Así que es ilegal y también maricón?". "Tenemos leyes, idiota. Vuelve al lugar del que viniste". "Voy a llamar a ICE ahora mismo". "¡¡¡¡¡¡Asqueroso!!!!!! Debería ser deportado ahora mismo".



Estas son solo algunos ejemplos de los cientos de mensajes y comentarios que Mora recibió, algunos obra de personas que se identificaron como partidarios de Trump. "Si incluyo los comentarios y las veces que me taguearon en otras cuentas, diría que fueron miles de mensajes", cuenta el joven a Univision Noticias.

Un recrudecimiento del discurso antiinmigrante

Mora dice que está acostumbrado a recibir mensajes antiinmigrantes y que esta nueva oleada de insultos y frases intimidatorias no conseguirá que abandone su trabajo como activista. Sin embargo, reconoce que la agresividad de estos últimos mensajes lo han dejado con una sensación de inquietud: "Me preocupa no tanto la administración de Trump, sino sus seguidores: la mentalidad de odio y poca tolerancia hacia las minorías que el presidente ha legitimizado", dice Mora. "Me da miedo que empiecen a convertir su odio en acción".

Mora no es el único activista 'dreamer' que desde la victoria de Trump ha sentido un recrudecimiento del tono en las agresiones verbales que tradicionalmente habían recibido a través de redes sociales. Su caso se asemeja al de Belén Sisa, una activista 'dreamer' de origen argentino que posteó una foto en la que aparecía con su formulario de taxes y que, en cuestión de horas, tuvo que retirarla por el aluvión de mensajes racistas que recibió.



A estos insultos y comentarios despectivos que reciben los 'dreamers' de alto perfil público, se suma ahora un nuevo riesgo: los trolls de la extrema derecha, que amenazan con emplear la información personal disponible en sus perfiles de redes sociales para denunciarlos a ICE. Tanto es así, que algunos 'dreamers' han empezado a recomendar a otros indocumentados que sean precavidos con datos que comparten en sus redes sociales, como la ubicación geográfica y otros detalles que podrían identificarlos.

Ni los insultos racistas ni las amenazas parecen haber hecho mella en Mora de momento. Tras la avalancha de mensajes antiinmigrantes que recibió, pocos días después volvió a colgar la misma foto en la cuenta. El pie de foto decía: "Estos partidarios de Trump pensaron que podrían intimidarme y convencerme de que me autodeporte. 😂 Bueno, tengo malas noticias: ¡no va a pasar! ¡Estoy aquí para quedarme!"



Historia de la lucha 'dreamer': de las primeras protestas a la incertidumbre sobre DACA (fotos) 2010 | Un grupo de jóvenes indocumentados de Massachusetts y Nueva York protestaban en julio de 2010 ante la Casa Blanca para que el Dream Act se aprobara. Era el nombre que recibió un proyecto de ley presentado en 2001 pero estancado en el Senado para legalizar a aquellos que no habían cumplido 16 años y llevaban cinco consecutivos en el país. Nunca se aprobó. Foto: Rubén Gamarra/EFE | Univision 0 Compartir 2012 | Tras la inacción del Congreso y a las puertas de una campaña electoral a la que llegaba con su promesa de reforma migratoria incumplida, el Gobierno de Barack Obama anunció DACA, la orden ejecutiva que iba a proteger de la deportación a centenares de miles de jóvenes y les iba a otorgar permiso de trabajo temporal. "Se criaron como estadounidenses y se sienten parte del país", argumentó. Foto: White House | Univision 0 Compartir 2012 | El boliviano Diego Mariaca, junto a su madre Ingrid Vaca, fue de los primeros en rellenar la documentación para obtener DACA, en una oficina de Washington DC. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 2012 | El 15 de agosto de 2012 se abrió el plazo para solicitar DACA, lo que creó grandes filas de jóvenes con sus familias en centros como CHIRLA, en Los Ángeles, para tramitar la documentación. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir 2014 | Obama volvió a usar su poder ejecutivo, pero esta vez con menos éxito. Anunció el programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA) y la ampliación del programa de la Acción Diferida para los Llegados en la infancia (DACA) para aquellos que no calificaron debido a su edad cuando se puso en marcha este programa originalmente en el 2012. Foto: Michael Reynolds/EFE | Univision 0 Compartir 2015-16 | En febrero de 2015 una orden judicial bloqueó DAPA y la ampliación de DACA. Pasó a la Corte Suprema, donde en junio de 2016 se registró un empate de los jueces y dejó en el limbo legal y sin aplicación ambos programas. El DACA inicial que benefició a unos 750,000 jóvenes sí siguió vigente. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 2015 | El presidente Barack Obama se reunió en febrero de 2015 con beneficiarios del programa DACA en el Despacho Oval. Foto: Win McNamee/Getty Images | Univision 0 Compartir 2016 | En la campaña de 2016, con la promesa de deportaciones masivas de Trump y de acabar con las acciones ejecutivas, el movimiento inmigrante tomó fuerza de nuevo y protagonizó centenares de protestas contra el magnate. Foto: EFE | Univision 0 Compartir 2016 | El congresista Luis Gutierrez y varios demócratas pidieron, tras la elección de Donald Trump, que el presidente Barack Obama usara su poder para indultar a los más de 750,000 jóvenes indocumentados amparados por DACA, antes de dejar la Casa Blanca. Obama no lo hizo. Foto: Lenin Nolly/EFE | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 2017 | Ante la promesa de campaña de Trump de acabar con las acciones ejecutivas, legisladores republicanos y demócratas trabajan en un proyecto de ley bicameral para proteger de la deportación a inmigrantes traídos sin autorización a Estados Unidos durante su niñez por tres años adicionales. Lo confirmó el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, ante la prensa el jueves 12 de enero de 2017. Ante la promesa de campaña de Trump de acabar con las acciones ejecutivas, legisladores republicanos y demócratas trabajanpara proteger de la deportación a inmigrantes traídos sin autorización a Estados Unidos durante su niñez por tres años adicionales. Lo confirmó el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, ante la prensa el jueves 12 de enero de 2017. Foto: J. Scott Applewhite/AP | Univision 0 Compartir 2017 | En su primera rueda de prensa oficial, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, no incluyó el fin del programa DACA entre las prioridades migratorias del gobierno de Donald Trump. Sí lo son, sin embargo, la ampliación del muro fronterizo y los inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. En su primera rueda de prensa oficial, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer,entre las prioridades migratorias del gobierno de Donald Trump. Sí lo son, sin embargo, la ampliación del muro fronterizo y los inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales. Foto: Kevin Lamarque/Reuters | Univision 0 Compartir