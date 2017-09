El caos en Puerto Rico tras el huracán coloca a la isla al borde de la crisis humanitaria

Ningún aspecto de la vida de los puertorriqueños ha podido volver a la normalidad aún: no hay comunicaciones, no hay electricidad ni internet, no hay dinero en efectivo, escasean los alimentos y el agua, el aeropuerto opera en completa anarquía y rige una ley seca y un toque de queda indefinidamente para intentar contener actos delictivos.

"Una catástrofe (...) Puerto Rico está cerca de una crisis humanitaria”, aseguró este lunes el gobernador, Ricardo Rosselló, que deslizó que los devastadores daños del huracán María (que se suman a los de Irma de la semana anterior) se ven agravados por el trasfondo de la grave crisis económica y de deuda exorbitante que la isla experimenta desde hace años.



Rosselló urgió al Congreso estadounidense a que envíe recursos para evitar la crisis humanitaria: Esto es una posibilidad real, pero confío en la solidaridad, en los congresistas (de EEUU) y en un paquete de medidas que pueda ayudar”.

Dijo el gobernador que la prioridad es la distribución de alimentos, agua y combustibles, labor que se puede entorpecer debido a que la mayoría de las carreteras principales del país están afectadas.

Aún no se conocen las cifras estimada de los daños, pero el gobernador ya calificó a María como una de las mayores catástrofes que haya vivido el país.

Hasta el momento, el paso del huracán María por Puerto Rico el pasado 19 de septiembre dejó 16 muertos según la cifra oficial del gobierno de la isla. El secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de Puerto Rico, Ramón Rosario, informó este lunes en conferencia de prensa que esas 16 personas fallecieron por causa directa del ciclón, aunque se espera que ese número suba conforme pasen los días.

Además, el gobernador Ricardo Rosselló informó que desde el paso del huracán las autoridades federales han rescatado a 5,500 en todo el país.

El secretario del Departamento de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, dijo al medio local WAPA que antes del huracán había cerca de 10,000 personas en los refugios públicos, pero ahora esa cifra se elevó a 15,000.





La Comisión Federal de Comunicaciones informó en su reporte diario que el 92,5% de Puerto Rico está sin comunicaciones hasta este lunes, un porcentaje levemente inferior al 95,6% reportado el día previo. Todos los condados de la isla tienen más del 75% de sus sitios celulares fuera de servicio y 37 de los 78 condados de Puerto Rico tienen el 100% de sus celdas fuera de servicio.

El aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, está sin luz, ni agua, ni alimentos. El periódico puertorriqueño El Nuevo Día informó que hay al menos 800 turistas varados. El reportero David Begnaud de la cadena CBS recorrió el aeropuerto y habló con gente que desde hace tres días duerme en el piso, que está allí esperando respuesta pero que tampoco puede comunicarse con las aerolíneas porque no hay servicio telefónico.



"Es un sauna aquí adentro (...) no hay personal de las aerolíneas en los mostradores (...) hay miles de personas aquí adentro sin comida ni agua. Hay personas que necesitan diálisis, medicamentos... hay niños aquí. Esto es inhumano", aseguró el reportero desde una terminal

"It's inhumane" what's happening at the airport in San Juan, a nurse from Little Rock, Arkansas told me - they need food, water and fans. pic.twitter.com/Fcm3QBiMVB

— David Begnaud (@DavidBegnaud) 25 de septiembre de 2017