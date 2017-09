Las autoridades de Puerto Rico están realizando una operación contrarreloj desde este viernes por la tarde para evacuar hasta unas 70,000 personas que se encuentran río abajo de la represa de Guajataca, que tiene una 'falla inminente', según informó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ( NOAA).

Con autobuses y advertencias buscan evacuar los municipios de Isabela y Quebradillas. Los funcionarios del gobierno de la isla dicen que no saben ciertamente cuánto tiempo los residentes tienen que evacuar.

We just received new video of the dam failure coming out of Lake Guajataca, PR. #PuertoRico pic.twitter.com/LMdXzKEca4

— WeatherNation (@WeatherNation) 22 de septiembre de 2017