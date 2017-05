Este es el mensaje completo de Ariana Grande al anunciar un concierto benéfico en Manchester

La cantante Ariana Grande anunció este viernes que dará un concierto benéfico en Manchester, Reino Unido, misma ciudad en la que días atrás un atentado suicida mató a 22 personas luego de una presentación de ella.

La estrella estadounidense de 23 años lanzó el comunicado desde su cuenta de Instagram, aunque aún no detalló la fecha en la que se hará el concierto.

Este es el mensaje completo:



"Mi corazón, mis plegarias y mis más profundas condolencias están con las víctimas del ataques de Manchester y sus seres queridos.

No hay nada que yo o alguien más pueda hacer para quitar el dolor que están sintiendo o para hacer esto mejor. Sin embargo extiendo mi mano, mi corazón y todo lo que pueda a ti y a los tuyos, si deseas o necesitas ayuda de cualquier manera.

Lo único que podemos hacer ahora es elegir cómo dejamos que esto nos afecte y cómo vivimos nuestras vidas de aquí en adelante.

He estado pensando en mis fans, y de todos ustedes sin parar durante la semana. La manera en la que has manejado todo esto ha sido inspiradora y me ha hecho sentir más orgullosa de lo que nunca sabrás.

La compasión, la bondad, el amor, la fuerza y la unidad que se han mostrado unos a otros esta semana es exactamente lo contrario de las intenciones atroces para hacer frente a algo tan perverso como lo que ocurrió el lunes.

TÚ eres lo opuesto.

Siento el dolor y el miedo que tu debes sentir y el trauma que tu, también, debes estar experimentando.

Nunca seremos capaces de entender por qué eventos como este ocurren porque no está en nuestra naturaleza, por lo que no debemos retroceder.

No nos daremos por vencidos ni operaremos con miedo.

No dejaremos que esto nos divida.

No dejaremos que el odio gane.

No quiero ir el resto del año sin poder ver y mantener e inspirar a mis fans, de la misma manera que ellos continúan inspirándome a mi.

Nuestra respuesta a esta violencia debe ser acercarnos, ayudarnos unos a otros, amar más, cantar más fuerte y vivir más amable y generosamente que antes.

Voy a regresar a la increíblemente valiente ciudad de Manchester para pasar tiempo con mis fans y dar un concierto benéfico en su honor y recaudar dinero para las víctimas y sus familias.

Quiero agradecer a mis compañeros músicos y amigos por formar parte de nuestra expresión de amor por Manchester. Tendré detalles para compartir con ustedes tan pronto como todo esté confirmado.

Desde el día en que empezamos a organizar el tour 'Mujer Peligrosa', dije que este programa, más que cualquier otra cosa, tenía la intención de ser un espacio seguro para mis fans. Un lugar donde escapar, celebrar, sanar, sentirse seguro y ser ellos mismos. Para conocer a sus amigos que han hecho online, para expresarse.

Esto no cambiará eso.

Cuando miras a la audiencia en mis espectáculos, ves una multitud hermosa, diversa, pura y feliz. Miles de personas increíblemente diferentes, todas allí por la misma razón, la música.

La música es algo que todos en la Tierra pueden compartir.

La música está destinada a sanarnos, a reunirnos, a hacernos felices.

Así que eso es lo que (la música) continuará haciendo por nosotros.

Continuaremos en honor a los que perdimos, a sus seres queridos, a mis fans y a todos los afectados por esta tragedia.

Estarán en mi mente y en mi corazón todos los días y voy a pensar en ellos en cada cosa que haga por el resto de mi vida.

Ari"

La artista también compartió desde Twitter un enlace a una campaña de recaudación de fondos organizada por la compañía de medios de comunicación Manchester Evening News para apoyar a las familias de los muertos y heridos.

El único comentario público que Grande había hecho desde la explosión había sido el martes, día posterior al ataque.

"Quebrada. Desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No tengo palabras", dijo en su cuenta de Twitter.



broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017