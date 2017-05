El ébola ha vuelto: declaran una nueva epidemia en la República Democrática del Congo

El ébola acecha de nuevo. La Organización Mundial de la Salud informó de la detección de una epidemia en la República Democrática del Congo, donde tres personas han muerto de fiebre hemorrágica desde el 22 de abril, y una de ellas dio positivo para el ébola en las pruebas de laboratorio, informó AFP.



On 11 May 2017, the Min of Health of the Democratic Republic of the Congo notified WHO & partners of a lab-confirmed case of #Ebola#DRC

