Trump afirmó que no recortaría la Seguridad Social: esa promesa ya la rompió

Aunque el presidente Donald Trump prometió no cortar fondos al programa de Seguro Social, su plan de presupuesto para el 2018 sí reduce el dinero destinado a este sistema.

El programa de Seguro Social provee diferentes planes como la jubilación, beneficios por discapacidad y fallecimiento del contribuyente. El plan de presupuesto que presentó la Casa Blanca plantea una reducción de 72,475 millones de dólares entre 2018 y 2027 a los programas para discapacitados, que disminuiría los recursos del sistema de Seguridad Social, además de los fondos del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI por sus siglas en inglés).

Incluso el lunes anterior, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dejó ver ante un subcomité de la Cámara de Representantes que la administración Trump no se opondría si eventualmente el Congreso aprueba una ley que recorte el gasto obligatorio (incluye el gasto en Medicaid y Seguridad Social entre otros rubros), concediendo que esa es una potestad de los congresistas.

“Sobre el gasto obligatorio. El presidente ha sido claro que en Seguridad Social, eso no es algo que él está viendo ahora, pero si el Congreso quiere revisarlo, obviamente eso está dentro de su prerrogativa”, dijo Mnunchen ante una pregunta del representante republicano Chris Stewart.

Esta posición y el texto del proyecto de ley del presupuesto contrastan con las múltiples promesas de Trump de no tocar los recursos del Seguro Social. En mayo de 2015, siendo aspirante a la Presidencia, aseguró en Twitter: “Yo fui el primer y único potencial candidato republicano en decir que no habrá recortes en Seguro Social, Medicare & Medicaid. Huckabee me copió”.



I was the first & only potential GOP candidate to state there will be no cuts to Social Security, Medicare & Medicaid. Huckabee copied me. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2015

Ahora su Administración presenta un presupuesto para 2018 como una iniciativa que no quitaría dinero a este programa. La comunicación del gobierno fue tan efectiva que incluso prestigiosos medios de comunicación repitieron la línea oficial de que el sistema no vería reducciones. Si bien el director de Presupuesto, Mick Mulvaney dijo en una entrevista en CBS que cuando la gente hace referencia al Seguro Social, piensa en jubilación y no en seguro por discapacidad, pronto quedó claro que Trump rompió su promesa y que su plan incluye recortes a este programa.

“Un ataque a los discapacitados”

El plan de presupuesto de esta Administración ha sido interpretado como un “ataque a los discapacitados”. “Las propuestas de Trump con respecto a la Seguridad Social están exclusivamente enfocadas en el Seguro Social por Incapacidad”, explicó a Univisión el experto en el Programa de Seguro Social y Medicare del Centro de Investigación Center on Budget and Policy Priorities (CBPP), Paul Van de Water.



publicidad

El Seguro Social por Incapacidad (SSDI por sus siglas en inglés) ofrece cobertura a personas que todavía son jóvenes para retirarse, pero cuando llegan a esa edad se convierte en beneficios de jubilación. Entonces, si estos beneficios a la incapacidad son reducidos, la gente recibirá menores ingresos jubilatorios. Por eso, Van de Water concluye: “Aunque las propuestas de Trump están enfocadas exclusivamente en el seguro a la incapacidad, estos recortes también tienen el potencial de afectar a esa misma gente cuando se jubile”.

Según un estudio del Center for American Progress, el presupuesto de Trump perjudicaría también a los veteranos de guerra ubicados en zonas rurales. Sostienen, además, que este plan afectaría a aquellos que viven en regiones donde el presidente “obtuvo al menos 15 puntos porcentuales más que Mitt Romney en 2012” y donde la población que se identifica como discapacitada “es 28% mayor al promedio nacional”.

El director de política fiscal del Centro, Harry Stein, criticó a los medios por aceptar el discurso de Trump sin un análisis crítico: “Los reporteros están arruinando la cobertura sobre el Seguro Social en el presupuesto de Trump. Está repitiendo la mentira de Trump de que no es un recorte, pero sí lo es. El presupuesto de Trump recorta el Seguro Social para la gente con discapacidades. Esta parte del Seguro Social se llama Seguro de Discapacidad (…) No hay tal cosa como un Seguro Social central. Esto es una mentira de Mick Mulvaney para ocultar que están recortando el programa”, escribió Stein.



publicidad

La propuesta de reducir el Ingreso Suplementario de Seguridad a familias con más de una persona discapacitada, tiene el potencial de afectar a un millón de hogares, según dicha investigación.

De acuerdo a las cifras oficiales, 62 millones de personas obtendrán en 2017 unos 955 mil millones de dólares en beneficios del seguro social. Y en base a los datos del gobierno de abril de este año, 10,576 millones de personas reciben beneficios por discapacidad.

Visto los hechos, Trump rompió su promesa y, de aprobarse su presupuesto, los recortes en la Seguridad Social perjudicarán a los discapacitados y a sus familias.