Un joven fallecido por un tiro en la cabeza eleva a 26 los muertos en un mes por las protestas en Venezuela, según el gobierno

El líder opositor y ex candidato presidencial Henrique Capriles da un discurso a los manifestantes en el que asegura que deben mantenerse en la calle protestando: "Esta no es la hora de desistir, es la hora de resistir (...). Si todos los venezolanos nos unimos no habrá cúpula corrupta que pueda con la fuerza de cada uno de nosotros", dijo. (RonaldoSchemidt/AFP/GettyImages)

0 Compartir