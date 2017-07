¿Leopoldo López está libre? La respuesta a esta y otras preguntas sobre el arresto domiciliario del político venezolano

Fueron tres años, cuatro meses y veinte días los que el líder opositor venezolano Leopoldo López permaneció recluido en una cárcel militar de Venezuela, acusado de instigar a la violencia durante la ola de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro ocurridas en febrero de 2014.

¿Eso significa que queda en libertad? Esta es la respuesta a esta y otras preguntas que rodean el caso del preso político más popular de Venezuela.

¿Por qué Leopoldo López está preso?

El líder político de la oposición Leopoldo López se entregó a la justicia el 18 de febrero de 2014, luego de seis días en la clandestinidad, meditando qué haría, después de conocer que se había librado una orden de captura en su contra. López en medio de una multitud, se entregó a los cuerpos de seguridad del Estado en la plaza José Martí de Chacaíto, municipio Chacao, en Caracas.

¿Cuáles delitos se imputaron en su caso?

En principio, Leopoldo López fue imputado por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir. Los delitos de terrorismo y homicidio precalificados en principio por la Fiscalía en su primera audiencia, fueron descartados.

Leopoldo López es uno de líderes emblemáticos de la oposición. En el año 2015, el presidente Nicolás Maduro en una alocución pública, aseguró que estaría dispuesto a “canjear” a López, por el dirigente boricua Oscar López Rivera. "La única forma que yo usara las facultadas presidenciales que tengo es para montarlo en un avión que vaya a los EEUU, lo dejé allá y me entreguen a Óscar López Rivera, pelo a pelo, hombre a hombre... es la única forma (...) La única forma (en) que pasaría por mi mente la utilización de mis facultades presidenciales para soltar al monstruo de Ramo Verde". Esto fue interpretado como la aceptación por parte del gobierno de Nicolás Maduro de la condición de preso político de Leopoldo López.



¿Quiénes son los artífices de la medida de casa por cárcel a Leopoldo López?

La pieza fundamental ha sido el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Él fue el único que tuvo oportunidad de conversar con el líder político tres veces; todas, escoltado por la entonces canciller Delcy Rodríguez y su hermano, el alcalde del municipio libertador Jorge Rodríguez. De dichas reuniones trascendieron detalles de una supuesta negociación que le estarían planteando a López, de aceptar una medida de casa por cárcel a cambio de bajar la presión de la calle, lo que fue desmentido por el gobierno. Se conoció que Delcy Rodríguez estuvo en la tarde de este viernes, previo al traslado de López, en la cárcel militar de Ramo Verde.

No, Leopoldo López sigue estando preso. La medida de casa por cárcel solo suspende el cumplimiento de su pena. Según el Código Penal venezolano, la única forma de cumplir su condena es mientras esté privado de libertad y bajo las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena: destacamento de trabajo, régimen abierto o libertad condicional. Ni el arresto domiciliario, ni la medida humanitaria, conferidas a López, son medidas de cumplimiento de pena. Es decir, el tiempo que esté Leopoldo López en casa, no se contará como restricción de su libertad, lo que no le permite bajar la cuenta de su pena de casi 14 años de cárcel.

¿Puede Leopoldo López volver a la cárcel?

Sí. Leopoldo López pudiera ser devuelto a prisión por decisión de un tribunal, visto que no está libre sino, bajo medida de arresto domiciliario. Si el dirigente viola esta medida o simplemente un tribunal la revoca, podría volver a prisión a seguir pagando su condena de 13 años y 9 meses de cárcel.



¿Qué motiva la medida de casa por cárcel impuesta a López?

Según la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de su presidente, Maikel Moreno, la decisión de basa en que hubo irregularidades en el traslado del expediente de López a un tribunal de ejecución, por cuanto ya tenía sentencia definitivamente firme. Además, alega que se otorga una medida humanitaria por causas de salud. Sin embargo, su familia ha aclarado que se encuentra bien físicamente.

Esta es sin duda, la pregunta que centra todas las expectativas. ¿Debe la oposición reconocer la decisión de un Tribunal Supremo que ha calificado como ilegítimo? Si lo hace, estaría igualmente aceptando su defensa de la Constituyente, propuesta por Maduro y las acciones contra la fiscal General Luisa Ortega, así como el nombramiento, al margen de la Constitución, de la vicefiscal Katherine Harrington. Esta contradicción en su discurso podría afectar directamente su liderazgo, tras 99 días de protestas de calle contra el gobierno venezolano.

¿Cómo favorece esta medida al gobierno?

En que pone sobre la mesa el tema de la división de poderes, haciendo a un lado los señalamientos de la oposición con respecto a su falta de independencia. Algunos de voceros del gobierno de Maduro, como la ministra de Asuntos Penitenciarios Iris Varela, reaccionaron diciendo que esta medida “le quita argumentos a la derecha en cuanto a que no hay división de poderes”. Mientras, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aseguró: “Aquí funciona la institucionalidad democrática”. Esto ocurre, días después que grupos de choque del chavismo tomaron por asalto la Asamblea Nacional y que, el Tribunal Supremo de Justicia, emitió una sentencia anulando el nombramiento del vicefiscal y llevó a cabo una audiencia de juicio contra la fiscal General Luisa Ortega Díaz, para analizar su posible antejuicio de mérito.



¿Esta medida beneficia a la oposición venezolana?

La oposición cuenta esta decisión como un triunfo, luego de 99 días de protestas de calle, y se impulsa en ella para convocar nuevas manifestaciones este domingo. Sus voceros aseguran que la presión social logró que Leopoldo López saliera de la prisión militar de Ramo Verde con medida de casa por cárcel.