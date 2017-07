Lo primero que le dijo Leopoldo López a su hermana: "Diana, no me dejaban estudiar"

La mañana de este sábado, Diana López, la hermana mayor del líder opositor Leopoldo López, recibió una llamada que no esperaba. A través del teléfono de su madre, escuchó la voz del familiar al que no ve desde el pasado cuatro de junio. "Lo primero que me dijo fue 'Diana, no me dejan estudiar', porque yo soy quien está pendiente de sus estudios y le llevo sus libros. Leopoldo hizo un postgrado de Historia de Venezuela en este tiempo y él estaba pendiente de eso pero este último mes fue muy duro, de mucho aislamiento, y no lo estaban dejando estudiar ".

El prisionero político más visible de los más de 400 que mantiene el gobierno de Maduro en Venezuela, recibió una medida de casa por cárcel.



publicidad

Diana López es la hermana mayor de los tres hermanos López Mendoza. Su padre, Leopoldo López Gil, vive un autoexilio en España, desde donde ofreció la noticia a medios españoles de que su hijo había sido trasladado en la madrugada del sábado desde la cárcel militar de Ramo Verde. "Leopoldo no está libre, Leopoldo sigue preso", insistió.

López se entregó a la justicia venezolana el 18 de febrero de 2014 en un acto público pacífico, luego de que el Ministerio Público lo imputara por cargos de promoción de la violencia callejera, incendio y hasta homicidio. Seis días antes tres personas resultaron asesindas por heridas de balas durante los disturbios que se desencadenaron luego de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro convocadas por López. No obstante, se demostró que fueron policías quienes dispararon y ese hecho liberó a López de la sentencia de asesinato. "Leopoldo fue juzgado por sus palabras, él está preso por sus ideas", apuntó Diana.



Leopoldo López: El político que desafió al chavismo y terminó en la cárcel (FOTOS) Leopoldo López nació en Caracas en 1971. Obtuvo en 1996 una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard y fue parte del grupo de jóvenes políticos que formaron el partido político Primero Justica, una alternativa al movimiento de Hugo Chávez, quien llegó a la presidencia en 1999. En el año 2000 fue elegido alcalde de Chacao, uno de los cinco municipios que forman la zona metropolitana de Caracas, la capital de Venezuela. Foto: PEDRO REY/Getty Images | Univision 0 Compartir En franca oposición al gobierno de Hugo Chávez, la gestión de López como alcalde de Chacao duró hasta 2008. Foto: @liliantintori/Twitter | Univision 0 Compartir A finales de 2006 Leopoldo López se separa del partido Primero Justicia, que fundó junto a su amigo, el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, y otros jóvenes políticos. Comienza a formar parte del movimiento Un Nuevo Tiempo (UNT) con el que finalizó su gestión en Chacao. En mayo de 2007 se casó con la profesora de Educación preescolar y deportista, Lilian Tintori. Foto: Lilian Tintori/Facebook | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En abril de 2008, López anunció su candidatura a la Alcaldía Mayor de Caracas. Era considerado el favorito para ganar las elecciones, pero López y cientos de otros venezolanos fueron inhabilitados por la Contraloría General —un tribunal de cuentas controlado por Hugo Chávez— para postularse a cargos de elección popular. Foto: Ap | Univision 0 Compartir En 2009 tuvo la primera de sus dos hijos, Manuela, y fundó su propio partido político, Voluntad Popular. Desde entonces mantuvo una campaña internacional contra la inhabilitación política que le impedía postularse para cargos públicos. Foto: Lilian Tintori/Facebook | Univision 0 Compartir En septiembre de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que la inhabilitación era ilegal y que el Estado venezolano es “responsable por la violación del derecho a ser elegido”. Esta decisión no fue acatada por las autoridades venezolanas. Aún inhabilitado, López participó en la carrera por la candidatura opositora unitaria para enfrentar Hugo Chávez, que buscaba la reelección en 2012. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Leopoldo López decidió abandonar la carrera por la candidatura opositora y se unió al equipo de su amigo y antiguo compañero de partido, Henrique Capriles Radonski, como jefe de campaña. Capriles resultaría vencedor en las primarias opositoras, pero perdió las elecciones presidenciales con un Hugo Chávez, enfermo de cáncer. Foto: Ap | Univision 0 Compartir Hugo Chávez murió a principios de 2013 por lo que se realizaron unas nuevas elecciones presidenciales, esa vez con Nicolás Maduro como candidato oficial. Maduro venció al opositor Capriles por un muy ajustado margen, en unas elecciones poco transparentes y con denuncias de ventajismo oficial. La muerte de Hugo Chávez coincidió con la profundización de la crisis económica en Venezuela. A principios de 2014, Leopoldo López llamó a una rebelión popular contra el gobierno de Nicolás Maduro a la que llamó 'La Salida'. Foto: Efe | Univision 0 Compartir La revuelta popular promovida por López consistió en una serie de protestas en Caracas. Luego de varias muertes en enfrentamientos de manifestantes con la policía, el 12 de febrero de 2014 se emitió una orden de arresto contra Leopoldo López, bajo cargos que incluían instigación a cometer crímenes, intimidación pública, incendio provocado de un edificio público, daños a la propiedad pública, homicidio, perjuicios serios, 'incitación a crear disturbios' y terrorismo. López se mantuvo escondido cerca de una semana. Desde la clandestinidad difundió un video criticando la orden de arresto. Foto: Voluntad Popular | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En un acto parecido aun mitin político, Leopoldo López se entregó pacíficamente a las autoridades el 18 de febrero de 2014. Fue llevado a la cárcel militar de Ramo Verde Foto: Jorge Silva/Reuters | Univision 0 Compartir Nieves aseguró que fue presionado por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y que el juicio fue una farsa, que López es inocente y las pruebas fueron forjadas. Varias fotografías de López en su celda en la cárcel militar de Ramo Verde han sido difundidas por su familia. El 20 de febrero, un juez dictó una nueva orden de detención preventiva sin el cargo de homicidio, luego de que la prensa nacional demostrara que fueron agentes policiales quienes dispararon contra los manifestantes y asesinaron al joven Bassil Dacosta. Uno de los principales fiscales que impusieron los cargos contra López fue Franklin Nieves. Exiliado en Miami,Varias fotografías de López en su celda en la cárcel militar de Ramo Verde han sido difundidas por su familia. Foto: @liliantintori/Twitter | Univision 0 Compartir Luego de una huelga de hambre que realizó para demandar un juicio justo y elecciones libres, un año y medio después de haber sido apresado, concluyó el proceso penal al que era sometido. El 10 de septiembre de 2015 fue sentenciado formalmente a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión. La forma en que se realizó el juicio, sus conclusiones y las condiciones de la prisión de López fueron criticadas por varias organizaciones de derechos humanos y líderes políticos alrededor del mundo. El gobierno de Nicolás Maduro difundió varias fotografías de Leopoldo López en su celda, para demostrar que no estaba siendo torturado. Foto: Minci | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En agosto de 2016 un tribunal de apelaciones ratificó la condena de casi 14 años contra López. Sus abogados habían solicitado en junio que fuera reconsiderada. Su esposa, Lilian Tintori, y su madre Antonieta López denunciaron malos tratos en sus visitas a la cárcel que, además, eran suspendidas de manera inesperada. En la fotografía, la familia de López no pudo entrar a la visita el día de su cumpleaños. Foto: @liliantintori/Twitter | Univision 0 Compartir La esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, lideró una campaña internacional para dar a conocer las condiciones de su esposo, que fue respaldada por varios líderes políticos a nivel mundial. El 15 de febrero de 2017 el presidente de EEUU, Donald Trump, publicó en su Twitter una fotografía junto a Tintori en la que escribió: "Venezuela debería permitir que Leopoldo López, un preso político y esposo de @liliantintori (a quién recién conocí con el senador @marcorubio) que salga de prisión inmediatamente"

Foto: @realdonaldtrump | Univision 0 Compartir El 4 de mayo de 2017, tras una noche de intensos rumores sobre el supuesto fallecimiento de López, la familia del dirigente exigió una fe de vida y denunció que tenían al menos un mes sin verlo. El gobierno de Nicolás Maduro divulgó un video en el que se veía a López confirmando estar "bien". Foto: Minci | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En la madrugada del 8 de julio de 2017 el Tribunal Supremo de Justicia le concede a Leopoldo López una "medida humanitaria" de arresto domiciliario para terminar su condena en casa, por supuestos "problemas de salud". Foto: Federico Parra/Getty Images | Univision 0 Compartir

Fue condenado a casi 14 años de prisión y sus familiares y abogados han denunciado continuamente que han sido violados sus derechos tanto en el proceso judicial como durante su aislamiento en la cárcel.

Diana, la hermana mayor de los tres López Mendoza, mostró una sonrisa franca, celebró la alegría de su familia y de sus sobrinos y se disponía a contarle a su hija la buena nueva. "Leopoldo es su padrino y ella lo visitó varias veces en la cárcel, se va a poner feliz", contó vía skype a Univision Noticias.

En los tres años y cinco meses de confinamiento de su hermano, Diana vivió varias etapas de su lucha "por todos los presos políticos en Venezuela". Junto a su hermana menor, Adriana López, y otros activistas por derechos humanos, fundó la organización 'Acción por la Libertad' en 2014 y a través de ella ayudan, contabilizan, protestan por la liberación de otros venezolanos.



publicidad

"Desde que supe la noticia del traslado de mi hermano tengo en mi cabeza a mi amigo Daniel Ceballos, que fue alcalde y que estuvo preso con Leopoldo y le otorgaron también una medida de casa por cárcel. Pero luego lo devolvieron a prisión". Dice que tiene miedo de que a su hermano le pase lo mismo, porque no confía en la buena fe del gobierno venezolano, al que no duda en llamar 'Dictadura'.

Diana López ayudó a Leopoldo a escribir el libro 'Preso pero libre', en una oportunidad se cortó el cabello como forma de protesta, se inquietó y no estuvo de acuerdo cuando el líder emprendió una huelga de hambre y cuenta que siempre encontró fortaleza en la forma de ser de su hermano. "Nunca he visto a Leopoldo flaquear. Siempre ha estado fuerte y nos da fuerzas a nosotros".

Espera pronto poder visitarlo en su casa en Caracas.

Ver también: