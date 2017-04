El cantante activista Nacho: "Hasta que no caiga ese régimen no voy a dejar de regresar a Venezuela".

El cantante y activista venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, fue víctima de la fuerte represión en las calles de Caracas contra la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, el pasado lunes 10 de abril.

Mientras manifestaba pacíficamente fue atacado con perdigones y gas lacrimógeno, junto a un grupo de opositores y reporteros. Él intentó infructuosamente conversar con los policías que agredían por igual a niños, jóvenes y señoras de 80 años.

En una visita a Univision, contó que a su alrededor vio a "señoras llorando, clamando por libertad, diciendo que sus hijos no tienen qué comer. Mucha gente dice que solo come una vez al día o que muchas veces sacrifican su alimento para poder dar comida al menos dos veces a sus hijos".



– ¿Por qué vemos a gente protestando encapuchada?

Contestó que aunque los medios oficialistas buscan sembrar la opinión de que son delincuentes o vándalos. La realidad es que lo hacen, como él, "para protegerse del gas, lo viví. El daño que genera en el cuerpo es insoportable, es bastante fuerte".

– ¿Cuánto dura el efecto de los gases lacrimógenos con los que te atacaron?

Unas cuatro horas. Luego de ese tiempo, cuenta, es cuando se alivia el ardor de la cara "que es muy fuerte... llega un punto en que vas corriendo y sientes que ya no tienes fuerza porque el gas se te mete en el cuerpo y sientes que si no hay alguien contigo te puedes ir de cabeza, te mareas... no puedes ver".

"Nadie me lo contó, yo lo viví", insistió.



– ¿Qué grita la gente en las protestas?

Groserías, dijo. Pero también hablan del hambre que tienen. "A la gente se le nota en la cara" lo que están viviendo, explicó Nacho.

– ¿Qué responden los represores cuando los manifestantes intentan conversar?

Dicen: "dejen su show, aquí no queremos show, yo pensé que era solo conmigo porque yo soy artista, pero no, a cada gente le dicen eso".

– ¿Vas a regresar a Venezuela?

Yo tengo que volver. Claro que voy a volver. Hasta que no caiga ese régimen no voy a dejar de regresar a mi país.

