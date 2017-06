Barriada popular venezolana protagoniza inédita revuelta contra gobierno de Maduro

Los sectores populares comienzan a mostrarle los dientes a Maduro. En una jornada nunca antes vista en un sector popular de histórica tendencia prochavista, vecinos de La Vega salieron este viernes con piedras y capuchas a enfrentarse con las fuerzas represoras del Estado en sus propias calles.

Las razones de la protesta se colaban entre el ruido de las bombas lacrimógenas y los gritos de los manifestantes: "No hay comida, no hay arroz, no hay insumos, no hay nada", se quejaba uno, mientras una señora preguntaba cuántas veces a la semana hace cola el presidente Nicolás Maduro para comprar comida.

El reporte fue registrado en videos cortos que hicieron periodistas venezolanos para portales de información locales.



#2Jun El contundente mensaje de los manifestantes en La Vega durante protesta de este pic.twitter.com/ECDg7wkQLK - @AlbertoRT51 https://t.co/Ii9PEiVvo3 — Reporte Ya (@ReporteYa) June 2, 2017

Luis Olavarrieta, periodista del medio Caraotadigital, contó a Univision Noticias que estuvo siete horas durante las protestas de este viernes 2 de junio en varias calles de La Vega: "en San Antonio, San José, La Veguita, calle Libertador, pude presenciar un enfrentamiento nunca antes visto en una barriada popular que además siempre ha sido con tendencia hacia el gobierno".

Las personas accedieron a hablar frente a su cámara para contar el por qué de su protesta, con o sin capuchas. No hubo solamente jóvenes, me encontré a gente de todas las edades", contó Olavarrieta.



#2Jun "Inconstituyente, la falta de comida, de gas", son algunas de las razones por las que manifestaron en La Vega. Vía @LuisOlavarrieta pic.twitter.com/a6h2N4iSNC — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) June 2, 2017

Incluso se topó con una abuela que protestaba por la muerte de su nieta, cuatro meses atrás, producto de la desnutrición y la falta de insumos médicos.



#2Jun "El pueblo tiene hambre" señora denunció en La Vega que su nieta murió por falta de alimentos @LuisOlavarrieta pic.twitter.com/DtmgbA91li — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) June 2, 2017



Este viernes, la oposición cumplía 63 días contínuos de protesta activa en las calles y se contabilizan más de 60 muertos, centenares de heridos y más de 3,000 detenidos, según cifras de la ONG de Derechos Humanos Foro Penal Venezolano.

Durante la represión de las manifestaciones, se evidencia el uso de las escopetas de perdigones y lacrimógenas disparadas directamente sobre los cuerpos de los que protestan y se ha registrado en videos el uso de elementos no permitidos en el control de manifestaciones. En la revuelta de ayer hubo denuncias de ese tipo. “Esto es plomo, no son lacrimógenas”.



"Esto es plomo, no perdigones (...) esta es la represión que no esta dando la policía en La Vega", vecino de La Vega pic.twitter.com/EqXrKAjwyB — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) June 2, 2017





El chavismo ha conseguido respaldo en los sectores populares, tanto el gobierno de Hugo Chávez como el de Nicolás Maduro han puesto sus esfuerzos en mantener programas sociales de ayuda, como ventas al aire libre de productos alimenticios que en otros sectores de la ciudad escasean.

Las "bolsas Clap" son paquetes de insumos básicos que se venden en camiones o abastos del gobierno a precios mucho menores que en supermercados. Durante la protesta de La Vega, algunos manifestantes dejaban claro que "no protestamos por la bolsa Clap", que a veces no llega, protestaban por el precio de las cosas, la falta de medicinas y, según otros, por la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente que a su juicio no resolverá los problemas que tienen.

Luis Vicente León, director de la encuestadora venezolana Datanálisis, ha calculado por debajo del 20% la popularidad del presidente Maduro. Mientras que la de los estudiantes, punta de lanza de las manifestaciones de calle, la ubica por encima del 75%, según escribió en su blog a principios de mayo.







Hay cosas que están cambiando

En 2012, el exministro de Comunicaciones e Información, Andrés Izarra, publicaba un video en su cuenta de Twitter para dar fe de las raíces chavistas del sector que se rebeló este viernes:



Habitantes de la Vega: "Esto es territorio chavista" (video) http://t.co/k56q2xHu — Andrés Izarra (@IzarraDeVerdad) July 9, 2012



Algunos dirigentes opositores no perdieron la oportunidad de advertir lo que ocurrió este viernes. Entre ellos el gobernador de Miranda , inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos, y María Corina Machado, excongresista inhabilitada también por la "justicia" del gobierno de Maduro.



El esperpento @nicolasmaduro sigue arremetiendo contra nuestro Pueblo de La Vega!Ya son 10 hrs reprimiendo!El fraude NO VA! #2Jun pic.twitter.com/SJKVIoeBVs — Henrique Capriles R. (@hcapriles) June 2, 2017





Al comienzo de estos dos meses de protesta, otro sector popular de Caracas, El Valle, fue escenario de protestas que se tornaron violentas. En el interior del país también comienzan a registrarse manifestaciones de zonas de bajos recursos. Este sábado, durante el día 64 de protestas, un grupo de personas caminaba por las calles de un barrio en Maracay, estado Aragua ubicado una hora al occidente de Caracas.

