La oposición en Venezuela convoca un plebiscito para impedir la Constituyente

CARACAS, Venezuela.- La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció este lunes la convocatoria a un plebiscito para consultar a los ciudadanos si rechazan o aprueban la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente propuesta por el presidente Nicolás Maduro, y si respaldan o no su continuidad en el poder.

La consulta popular se llevaría a cabo dos semanas antes de las elecciones convocadas por Maduro para la instalación de la Asamblea Constituyente, proceso que la MUD tacha de “fraudulento”.

Con esta iniciativa, que no cuenta con el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE) de mayoría oficialista, la oposición venezolana busca inyectarle mayor legitimidad a su llamado a desconocer el gobierno y fortalecer su estrategia de desobediencia civil, tras más de 90 días de protestas en las calles con un saldo de 87 muertos.

“Que sea el pueblo quien decida si rechaza y desconoce la Constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro y sin la aprobación del soberano”, enfatizó el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, en un acto que confirmó la alianza entre los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil con el fin de promover el cambio político en Venezuela.

Borges indicó que a través del plebiscito solicitarán a los votantes su apoyo para “la conformación de un Gobierno de Unión Nacional y la realización de elecciones libres y transparentes para restituir el orden constitucional”. Además, desean que los electores definan el rol que demandan a “los funcionarios públicos y a la Fuerza Armada Nacional para lograr la restitución del orden constitucional”.



publicidad

“El país y el mundo deben entender que esto es un proceso democrático de rebeldía popular en ascenso. Una vez que el pueblo venezolano haya decidido, nosotros haremos respetar su soberana sentencia. Estamos preparados para iniciar las acciones que haya que iniciar”, dijo el presidente del Parlamento.

Para la oposición será un reto, primero, sacar adelante el referendo y, después, materializar lo expresado en las urnas. Valiéndose del control que ejerce sobre el Tribunal Supremo de Justicia y la Fuerza Armada Nacional, Maduro inhabilitó al Poder Legislativo, amenaza con remover a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, y ya sentenció que impondrá una Constituyente para reescribir la Carta Magna y diseñar un Estado a la medida del chavismo.

El gobernador del estado Miranda y líder opositor, Henrique Capriles Radonski, alertó que “el gobierno pretende formalizar la dictadura” y aseveró que el plebiscito se convertirá en un “juicio popular”. “La mayoría de los venezolanos desconoce el fondo de la Asamblea Constituyente, lo más soberano que se puede hacer en un país es consultarle al pueblo lo que quiere”, subrayó Capriles.

Todos los actores políticos del país asumen la fecha de las elecciones de la Constituyente, pautadas para el domingo 30 de julio, como un punto de inflexión que marcará el destino del país. Si faltaba un poco más de dramatismo, la fiscal Ortega Díaz difundió a través de Twitter un mensaje donde señala a sus compatriotas que “el momento de defender esta tierra de gracia es ahora”.



publicidad







Ortega Díaz no solo es la única directora de una institución del Estado venezolano que reconoce la autoridad del Parlamento, sino que ha terminado coincidiendo con sus viejos adversarios en su rechazo a la Constituyente y declarando la “ruptura del orden constitucional”. “Está en juego la libertad y el futuro, no podemos perder a Venezuela. Rendirse no es una opción, no perdamos la esperanza”, exhortó.

En su plan de acoso y derribo contra su antigua aliada, el chavismo ordenó a la Contraloría General de la República investigar las cuentas del Ministerio Público. Ortega Díaz apuntó que los auditores trataron de ingresar a sus oficinas “al estilo OLP”, en alusión a un operativo policial desplegado por el gobierno para frenar la delincuencia que ha recibido centenares de denuncias por abusos y ejecuciones de personas inocentes.

Este martes, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia también realizarán una audiencia para determinar si existen méritos para enjuiciarla. Como si se tratara de una delincuente con planes de fuga, los magistrados resolvieron el 28 de junio prohibirle la salida del país y congelar todas sus cuentas bancarias. La Fiscal ha dicho que no acatará los fallos de un Poder Judicial que considera “ilegítimo”.