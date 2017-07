El arresto domiciliario de López fue una "decisión unilateral" del gobierno de Maduro, dice Lilian Tintori

Lilian Tintori: "No hubo negociación para que Leopoldo esté en su casa"

Lilian Tintori, la esposa del líder opositor venezolano Leopoldo López, dijo este domingo que el gobierno de Nicolás Maduro liberó unilateralmente a su esposo, alegando razones humanitarias por problemas de salud.

"No hubo negociación, fue una decision unilateral del gobierno de Nicolás Maduro", dijo Tintori un día después de que la Justicia venezolana le concediera a López el arresto domiciliario tras tres años y cinco meses en prisión. "No se negocia la libertad, no se negocian los derechos humanos, la diginidad jamás".

Tintori habló al término de un acto político en Caracas, en el día número 100 de protestas consecutivas contra el régimen de Nicolás Maduro.

La esposa de López agradeció al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero "por empujar esta medida".

Zapatero, presidente de España entre 2004 y 2011, fue la única persona que pudo visitar a López en la prisión, en tres oportunidades, además de algunos de sus familiares.



Tintori pidió "resistencia pacifica" a los manifestantes venezolanos y al gobierno le exigió la libertad de los presos políticos.

"Esas son las palabras de Leopoldo hoy, libertad, justicia, encuentro, reconciliación, paz y respeto a los derechos fundamentales para todos los venzolanos", declaró Tintori quien dijo que su marido está fuerte, pero en los últimos días su salud se había deteriorado. "Los últimos días fueron los peores, denunciamos torturas, bajó seis kilos de peso, no tiene bien la vista, no está viendo bien".

Plebiscito vs. referendo

En el mismo evento, Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, llamó a votar contra la formación de una Asamblea Constituyente en el plebiscito del domingo que viene, 16 de julio.



"Tenemos a Nicolás Maduro en el punto más débil", dijo Guevara, felicitando a los manifestantes concentrados en Chacaíto, la zona del este de Caracas donde López se entregó en febrero de 2014, acusado de organizar manifestaciones violentas.

Guevara llamó a los concentrados a participar en el plebiscito del domingo que viene organizado por la oposición en el cual preguntarán si los ciudadanos quieren que se adelanten las elecciones presidenciales previstas para finales de 2018. Los opositores piden desconocer el referéndum convocado para el domingo 30 de julio por Maduro para convocar una asamblea que redacte una nueva constitución.

Guevara leyó el sábado una carta escrita por López en una aparición ante la prensa frente al domicilio del líder liberado: "No estoy dispuesto a claudicar en mi lucha por la libertad de Venezuela y si ello implica que deba volver a una celda en Ramo Verde, estoy dispuesto a hacerlo".