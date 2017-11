La razón de Bill Gates para donar 50 millones de dólares a la investigación del Alzheimer: "Sé lo que es ver a quien amas desvanecerse"

Incluso él, uno de los hombres más acaudalados del planeta, se ha sentido impotente ante esta devastadora enfermedad que aún no tiene un tratamiento efectivo. Por eso, ha decidido sumarse a la lucha para detenerla. Esta vez, los fondos provienen de su bolsillo y no de su fundación.

Que la gente sea más longeva que en el pasado es algo maravilloso, pero ¿qué pasa cuando no lo es? Con esta pregunta el multimillonario Bill Gates explica la carga y gran amenaza que representa el Alzheimer para la sociedad, que lo motivó a donar 50 millones de dólares para investigarla. Si llegas a vivir más de 80 años, tienes 50% de chance de desarrollarla y es la única de las diez primeras causas de muerte en Estados Unidos que no cuenta con ningún tratamiento efectivo.

“La tendencia va a continuar a medida que envejecen los baby boomers, lo que implica que más familias verán a sus seres queridos sufrir un decline cognitivo y desaparecer lentamente”, explica en el comunicado donde anunció la donación.





Para él, es un asunto personal —varios de sus familiares la padecen—. Esta vez, los fondos no llegan a través de su fundación, que se ha enfocado hasta ahora en puras enfermedades transmisibles, sino directamente de su bolsillo. “Sé lo terrible que es ver a quien amas luchar mientras la enfermedad les arrebata su capacidad mental, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Se siente como si experimentases la muerte gradual de esa persona que una vez conociste”, exclama.

Una cruz colectiva: el paciente, el pariente, la sociedad

Quienes padecen este mal u otro tipo de demencia gastan cinco veces más en gastos de bolsillo de su seguro médico, que una persona de la tercera edad sin un desorden neurodegenerativo. Y, si el diagnóstico llega cuando se tienen sesenta o setenta años, esos costos podrían durar décadas. Según la Asociación Estadounidense del Alzheimer, tan solo en 2017, el país invertirá 259,000 millones de dólares en la atención de personas con este mal o algún tipo de demencia.



Gates cree que la innovación científica podría ponerle un freno a esta tendencia. “Hemos visto cómo la innovación ha transformado a enfermedades letales como el VIH en condiciones crónicas manejables con medicinas. Creo que podemos hacer lo mismo con el Alzheimer”, asegura. Pero También aclara que el primer tratamiento efectivo contra la enfermedad podría tardar una década o más, y que quizá será muy costoso al principio. “Una vez que ese día llegue, nuestra fundación revisará cómo ampliar el acceso”.





Luego de reunirse con investigadores, académicos y expertos de la industria concluye que para llegar hasta allí hay que trabajar en cinco áreas: entender cómo se desarrolla la enfermedad, detectar y diagnosticar el Azheimer antes, aumentar los abordajes de posibles tratamientos para la enfermedad que no se limiten a drogas farmacológicas, fomentar que la gente se inscriba en ensayos clínicos y crear un registro de data global integrada en torno a este padecimiento.

La donación de los 50 millones de dólares va al Dementia Discovery Fund, que indagará en enfoques novedosos para encontrar una cura o un tratamiento efectivo.

“La batalla para encontrar una cura para el Alzheimer carece de fondos, sentido de urgencia, colaboración y abordajes novedosos. El anuncio de que Bill Gates se une a esta lucha puede cambiar significativamente este paradigma. Al hablar con él, me complació ver que ha identificado los mismos retos y oportunidades que nosotros y que ha escogido en invertir en mecanismos disruptivos para cambiar la forma tradicional en la que se han hecho las cosas”, declaró George Vradenburg, co-founder and Chairman of UsAgainstAlzheimer’s.