Hollywood bromeaba sobre el acoso de Weinstein: estas son algunas de las pistas que señalaron al productor

Cuando la actriz Ashley Judd hizo las declaraciones acerca de cómo hacía dos años, el famoso productor Harvey Weinstein la había citado en una habitación de hotel en la que el hombre la recibió en bata, le pidió masajes y sugirió que lo viera bañarse, ella fue enfática además en otra declaración: “Las actitudes de Weinstein se conocen vox populi”.

Después de las investigaciones publicadas por The New Yorker y The New York Times sobre las acusaciones de agresiones sexuales y violaciones de más de 13 actrices hacia Weisntein, muchos famosos actores se mostraron sorprendido y hasta salieron a defenderlo. Pero la idea de que los condenables comportamientos del productor era en realidad un secreto sabido en todo Hollywood no es solo una idea de la actriz Judd. Es, como lo confirman estas diferentes alusiones en el tiempo, algo que la industria parecía saber sin mucho aspaviento:



1. En 2012, en un capítulo de la sexta temporada de la serie '30 Rock', -una serie inspirada en la experiencia de Tina Fey en la televisión-, la actriz Jane Krakowski, que encarnaba al personaje de Jenna Maroney hace estas alusiones directas:

"No tengo miedo de nadie en el mundo del espectáculo", dice Maroney para luego agregar: "He rechazado las relaciones sexuales con Harvey Weinstein en no menos de tres ocasiones ... de cinco".





En la siguiente temporada, la serie volvió a hacer un comentario: "Sé que los antiguos amantes pueden tener un control sobre uno mucho después de que se han ido", dice Maroney. "De alguna manera, todavía estoy atrapado por Harvey Weinstein aunque haya desaparecido - y es Acción de Gracias".

2. Pero si los libretistas intentaban dejar de manifiesto algo que se sabía sobre este productor en las comedias de ficción, lo hacían también durante ceremonias tan serias como las nominaciones a los Premios Oscar.

En 2013, el actor Seth MacFarlane, parado al lado de Emma Stone, enumeró las actrices que habían sido nominadas al premio de la Academia como mejor actrices de reparto. Después de mencionar los nombres de reconocidas como Sally Field, Anne Hathaway, Jacki Weaver, Hellen Hunt y Amy Adams, MacFarlane agrego: “Felicitaciones a estas cinco mujeres. Ya no tendrán que pretender más que les atrae Harvey Weinstein” a lo que la audiencia largando unas carcajadas.



Big laughs in 2013 when MacFarlane said of Best Supporting Actress nominees: "You no longer have to pretend to be attracted to Weinstein." pic.twitter.com/DaJNnJhfX1 — T. Becket Adams (@BecketAdams) 10 de octubre de 2017



Las redes sociales no han tardado en compartir estos videos acusando a Hollywood de siempre saber, o al menos sospechar lo que pasaba. "El detalle de MacFarlane es brutal", dice indignado un usario para darle pie a que otros le contesten: "el acoso sexual era comedia dorada", "es como si literalmente todo el mundo en la industria supiera la que estaba pasando", "él lo abía, todos lo sabía".





3. En otra declaraciones, la actriz inglesa Judi Dench dejó colar un comentario muy particular sobre Weinstein. En el discurso de aceptación del Albert R. Broccoli Britannia Award, la inglesa dijo que después de ser rechazada en la industria ella llegó a donde “el bendito Harvey Weinstein, de quien tengo un tatuaje en mis nalgas, él lo requería después de haber sido tan grosero”.





Posteriormente, la actriz explicaría que su maquillista le había hecho un tatuaje temporal en sus nalgas antes de encontrarse con Weinstein para una cena. "Tengo tu nombre tatuado en mi nalga. Él se rió y pareció avergonzado. Es muy difícil avergonzar a Harvey, pero lo hice!”. A pesar del episodio que sacó a la luz más en tono de broma, Judi Dench ha manifestado su asombro y su condena a los comportamientos que asegura desconocía de Weinstein.

En realidad, Dench no ha sido la única actriz en expresar sorpresa. En un comunicado enviado al HuffPost, Maryl Streep aseguró que desconocía que el productor con el que trabajó por años en películas como 'August: Osage County' y 'The Iron Lady' y al que alguna vez llamó “Dios” había cometidos actos inapropiados y coercitivos”.



Las referencias al poderío del hombre detrás de películas como ‘Pulp Ficiton’, 'Kill Bill', 'Guns of New York' y ‘Shakespeare in love’ puede rastrearse en afirmaciones como las que hizo en su momento Pedro Almodóvar cuando le respondió a un periodista cómo se ganaba una estatuilla y él respondió: “ Para ganar un Oscar es necesario que Weinstein distribuya la película o ir a la iglesia a rezar mucho”. O en roles inspirados en él como en la serie ‘Entouge’ en el que el temible, poderoso y abusador personaje Harvey Weingard está basado en el verdadero productor.

Sin embargo, ahora más que buscar pistas en los rumores que Hollywood dejaba escapar cada tanto, es el momento de que sean las declaraciones de sus víctimas las que revelen que lo que todos, o al menos muchos, temían sí estaba pasando.

