Cierra la oficina de emisión de pasaportes en Miami por daños en sus instalaciones

MIAMI, Florida. - "La agencia de emisión de pasaportes de Miami está cerrada actualmente al público hasta futuras notificaciones y no puede tomar citas ni procesar pasaportes". Con este aviso a través de la red social Twitter, la sección de asuntos consulares del Departamento de Estado anunciaba la clausura temporal de sus operaciones que se podría extender hasta dos semanas.

El motivo, según explicaron de manera escueta en otro tuit: "daño de agua significativo en el edificio".



The Miami Passport Agency is currently closed to the public until further notice & is unable to take appointments or process passports (1/2)